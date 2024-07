„Un bărbat cerea ajutor pe stradă, lăsa o dâră de sânge în urma lui”. Cum i-a fost salvată viaţa

Om rănit pe stradă. Sursa foto: Ministerul Apararii Nationale, Romania - www.mapn.ro/Facebook

Operatori în cadrul Forțelor pentru Operații Speciale au acordat primul ajutor și au salvat viața unui om, în Târgu Mureş. „Nu ne putem arăta fața, dar suntem întotdeauna cu inima deschisă pentru a ne ajuta semenii”, transmit ei, vineri, pe Facebook.

„Un bărbat cerea ajutor pe stradă, se vedea că este rănit, lăsa o dâră de sânge în urma lui. Când am ajuns la el am observat că are o hemoragie masivă, am acționat rapid, i-am aplicat un garou folosindu-mi cureaua de la pantaloni. Și-a pierdut cunoștința, l-am așezat în poziția de siguranță și l-am spălat cu apă rece pe care am cerut-o de la persoanele din jur.

Apoi am cerut o trusă de prim-ajutor și am bandajat rana, practic tot antebrațul care era sfâșiat de-a dreptul. A ajuns ambulanța apoi și a fost transportat în siguranță la urgențe.

Pregătirea noastră s-a dovedit a fi extrem de utilă și considerăm că este datoria noastră să intervenim și să ajutăm în astfel de cazuri. Ne bucurăm ca am putut ajuta”, este mesajul transmis de Ministerul Aparării Naţionale.

Recuperare ușoară și completă îi dorim domnului accidentat și felicitări colegilor noștri!”, mai scrie Ministerul Aparării Naţionale, vineri, pe Facebook.