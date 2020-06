Un bărbat din Baia Mare, plasat forțat în carantină, și-a câștigat libertatea în instanță

Sentința care ar putea constitui un precedent în România a fost pronunțată joi, 18 iunie 2020 și prevede ”încetarea de îndată a măsurii carantinării instituționalizate instituite împotriva reclamantului începând cu data de 13.06.2020 și, în consecință, punerea acestuia în stare de libertate. Executorie”.

Bărbatul care va fi scutit de carantină se numește Ioan Longa. El a acționat în judecată autoritățile centrale și locale: Direcția de Sănătate Publică a Județului Maramureș și Centrul Județean de Coordonare și conducere a Intervenției Maramures din MAI, Departamentul pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Gh. Pop de Basesti” al județului Maramureș.

În minuta Judecătoriei Baia Mare, citată de luju.ro, se arată următoarele:

“Solutia pe scurt: Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei Directia de Sanatate Publica a Judetului Maramures, invocata de aceasta prin intampinare. Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului Centrul Judetean de Coordonare si Conducere a Interventiei Maramures, M.A.I., Departamentul pentru Situatii de Urgenta, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta 'Gh. Pop de Basesti' al jud. Maramures, in calitate de coordonatori ai Centrului Judetean de Coordonare si Conducere a Interventiei Maramures, invocata de acesta. Respinge exceptia inadmisibilitatii cererii de emitere a ordonantei presedintiale, invocata de paratul Centrul Judetean de Coordonare si Conducere a Interventiei Maramures, M.A.I., Departamentul pentru Situatii de Urgenta, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta 'Gh. Pop de Basesti' al jud. Maramures, in calitate de coordonatori ai Centrului Judetean de Coordonare si Conducere a Interventiei Maramures si de catre parata Directia de Sanatate Publica a Judetului Maramures prin intampinare.

ADMITE cererea de emitere a ordonantei presedintiale formulata de reclamantul LONGA IOAN, in contradictoriu cu paratii DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI MARAMURES si CENTRUL JUDETEAN DE COORDONARE SI CONDUCERE A INTERVENTIEI MARAMURES, M.A.I., DEPARTAMENTUL PENTRU SITUATII DE URGENTA, INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA, INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA 'GH. POP DE BASESTI' AL JUD. MARAMURES, in calitate de coordonatori ai Centrului Judetean de Coordonare si Conducere a Interventiei Maramures. Dispune incetarea de indata a masurii carantinarii institutionalizate instituite impotriva reclamantului incepand cu data de 13.06.2020 si, in consecinta, punerea acestuia in stare de libertate. Fara cheltuieli de judecata. Executorie. Cu drept de apel in termen de 5 zile de la pronuntare. Cererea pentru exercitarea caii de atac se va depune la Judecatoria Baia Mare. Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei azi, 18.06.2020. Document: Hotarare 3787/2020 18.06.2020".