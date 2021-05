Bărbatul din Botoșani care a făcut trei doze de vaccin a cerut-o şi pe a patra: "Le-am cerut voie pentru ea. Mi-am revenit cu vederea"

"A două doză n-a fost de ajuns. Pentru mine e ok. M-am dus pe răspunderea mea, eu trag răspunderea. M-am vaccinat pentru a mă asigura că sunt mai ok, cu a două parcă nu a fost suficient.

Și am făcut și a treia, și acum mă simt mult mai bine. În clipa aia am avut noroc și am fost injectat și pe urmă am recunoscut. Am lăsat declarație și la poliție.

Le-am cerut voie să fac a patra doză, dacă e posibilitatea. Când va veni timpul.

Eram mai stresat înainte și mi-am revenit acum cu vederea, după a treia doză. Mă simt mult mai bine.

Sunt om normal. Te simți mult mai bine. Eram stresat un pic că aveam probleme cu ochii. Și mi-am revenit acum cât de cât", a povestit, în exclusivitate pentru Antena 3, Gabriel Grădinaru.

Bărbatul din comuna Broscăuţi, care s-a vaccinat cu a treia doză de ser anti-COVID, spune că la trei zile după imunizare a început să simtă efectele secundare.

După cea de-a treia doză de ser Pfizer, Gabriel Grădinaru spune că se simte "mult mai bine. M-a ajutat la multe.

Mă supăra un pic genunchiul, mi-a revenit un pic vederea, pentru că din cauza stresului se adună", potrivit observatornews.ro.

DSP a demarat o anchetă

"DSP Botoșani a demarat o anchetă pentru a stabili exact firul evenimentelor.

Din declarațiile medicului coordonator de la centrul de vaccinare, aceasta a precizat că pacientul s-a prezentat la centrul de vaccinare care s-a desfășurat tip maraton în Dorohoi, a dat declarație pe proprie răspundere că nu a mai făcut niciun tip de vaccin, după care a trecut prin triaj, posibil să fie o scăpare a persoanei care a fost la registratură în momentul respectiv.

A ajuns în zona de vaccinare și a fost imunizat cu a treia doză. Între timp s-a aflat că el primise și rapelul la vaccinul Pfizer în urmă cu o săptămână.

Avem o anchetă în desfășurare în cadrul DSP Botoșani și vom stabili exact ce s-a întâmplat în acel moment", a declarat Monica Adăscăliţei, directorul DSP Botoşani.

Ce riscă bărbatul vaccinat cu trei doze de ser Pfizer

"Există ricul de a face o formă uşoară de boală. Dureri muculare, o migrenă, o febrilitate, un frison", spune Irina Alecu, medic epidemiolog.

În cazul în care a treia doză de vaccin va fi necesară, serul va fi administrat după 6-12 luni de la rapel.



Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal