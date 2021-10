Black Friday 2021. Recomandările directorului ANPC: ”Verificați prețurile. Citiți caracteristicile produsului”

„Vă recomand verificarea preţurilor prin consultarea site-urilor care afişează preţuri comparative pentru acelaşi produs. În cazul în care consideraţi că drepturile v-au fost încălcate vă recomandăm să semnalaţi orice abatere şi vă asigurăm că ANPC le va acorda tot sprijinul. Vânzările cu preţ redus, indiferent de tipul acestora (soldare, lichidare, vânzări promoţionale) trebuie să respecte o serie de reguli de fixare şi publicitate a preţurilor.

Astfel, orice comerciant care anunţă o reducere de preţ trebuie să o raporteze la preţul de referinţă practicat în acelaşi spaţiu de vânzare pentru produse identice. Preţul redus trebuie să fie inferior preţului de referinţă. Preţul de referinţă reprezintă cel mai scăzut preţ practicat în acelaşi spaţiu de vânzare în perioada ultimelor 30 de zile, înainte de dată aplicării preţului redus”, transmite, într-o postare Facebook, Paul Anghel.

Consumatorii trebuie să știe că pot returna în 14 zile un produs comandat online, fără să invoce un motiv:

„Consumatorul poate contacta comerciantul prin telefon pentru a cere informaţii suplimentare asupra produsului, serviciilor post-vânzare sau a condiţiilor de livrare; modul în care răspunde la aceste întrebări le poate oferi consumatorilor indicii asupra seriozităţii vânzătorului. Consumatorul trebuie să ştie că, din momentul în care a primit un produs comandat pe internet, are dreptul de a denunţă contractual şi 14 zile pentru a-l returna, dacă nu este mulţumit de el, fără să invoce vreun motiv. În cazul returnării produsului, consumatorul îşi poate primi suma de la comerciant în termen de 14 zile de la primirea produsului.

Profesionistul rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plata din partea consumatorului, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului.

Rambursarea se face folosind aceleasi modalitati de plata ca si cele folosite de consumator pentru tranzactia initiala, cu exceptia cazului in care consumatorul a fost de acord cu o alta modalitate de plata si cu conditia de a nu cadea in sarcina consumatorului plata de comisioane in urma rambursarii.

Consumatorul trebuie sa citeasca termenii si conditiile de functionare a magazinului online deoarece termenul de 14 zile (in care poate opta pentru returnarea produsului) se prelungeste cu inca 12 luni in cazul in care comerciantul nu a mentionat in format expres despre existenta dreptului de returnare a produselor”, mai scrie Paul Anghel.

Black Friday 2021. Recomandările directorului ANPC

Oficialul ANPC precizează ce trebuie să facem pentru ca procesul de achiziționare să fie unul sigur:

„- Intocmiti o lista cu produsele pe care doriti sa le achizitionezi si cu preturile actuale ale acestora. Acest lucru va va ajuta sa evitati falsele reduceri de preturi, de exemplu atunci cand comerciantii maresc pretul si aplica procentul de reducere la pretul astfel majorat;

- Cititi cu atentie caracteristicile produsului;

- Verificati daca produsul corespunde cu adevarat dorintelor si nevoilor dvs.;

- Verificati stocul existent (pentru comertul on-line);

- Verificati pretul afisat pe site si daca acesta este integral (contine sau nu TVA), daca pretul include si costul de livrare etc.

- In cazul in care comandati online, verificati, inainte de a trimite comanda, daca pretul fiecarui produs din cosul de cumparaturi este acelasi cu pretul redus indicat atunci cand ati ales produsul.

In anii anteriori, in perioada reducerilor de Black Friday, reclamatiile primite de la consumatori au vizat urmatoarele aspecte:

- Afisarea unui anunt promotional pe site-ul magazinului online ”-50%” la toate produsele , dar in realitate, aceasta reducere nu se aplica tuturor produselor aflate la comercializare;

- In catalogul promotional de pe site-ul magazinului online era prezentat un produs electrocasnic cu un procent de reducere de “-200%”, in fapt, reducerea aplicata era de -16%;

- Perioada de valabilitate a reducerilor de pret si disponibilitatea produselor la oferta nu erau mentionate;

- Lipsa informarii asupra reducerii la pretul de referinta (cel mai mic pret practicat in ultimele 30 de zile), consumatorul nefiind informat in mod real asupra avantajului reducerii pretului la achizitia produsului;

- Desi produsul selectat aparea ca fiind disponibil in stoc, in momentul in care produsul a fost introdus in cos, acesta aparea ca epuizat;

- Desi produsul aparea in stoc, iar consumatorul a urmarit site-ul frecvent, la startul vanzarilor de Black Friday produsul aparea direct ca stoc terminat - reclama mincinoasa;

- Produse la oferta care nu aveau precizat pretul vechi taiat si pretul nou, ci doar un singur pret;

- Consumatorul dupa o ora si jumatate de la precomanda pe site, a adaugat si alte produse in cos, iar dupa finalizarea precomenzii produsele selectate nu mai erau in stoc;

- Afisarea incorecta a preturilor: pe site se mentiona ”oferta speciala” dar pretul vechi nu aparea si nici reducerea procentuala, inducand in eroare consumatorul;

- Produsul a fost plasat in cosul de cumparaturi, iar la finalizarea comenzii produsul respectiv a aparut cu un pret mai mare cu 900 lei - reclama abuz de promovare;

- Pentru a face cumparaturile de Black Friday de pe site clientul trebuia sa aplice pentru un card de cumparaturi la o anumita banca, fara a i se da posibilitatea alegerii vreunui produs, clientului fiind imposibila plasarea comenzii;

- La deschiderea promotiei de pe site, un singur produs parea ca avand o promotie reala de 50%, iar acela deja nu mai era in stoc - reclama inselatoare;

- Comerciantul a refuzat cumpararea produselor cu cardul in rate, motivand ca platforma are probleme tehnice. La solicitarile clientului la ore diferite a primit acelasi raspuns negativ, consumatorul fiind in imposibilitatea de a achizitiona produsele.”

Reducerile mari de pret, intr-o anumita perioada, sunt binevenite atat pentru consumatori, cat si pentru operatorii... Posted by Paul Anghel on Saturday, October 30, 2021

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal