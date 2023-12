"Am crezut că murim acolo!" | Un bloc din Sectorul 4 al Capitalei a luat foc în această dimineață. Incendiul ar fi pornit de la o candelă

Zeci de oameni au fost în pericol de moarte în această dimineață, după ce un bloc de locuințe din Sectorul 4 al Capitalei a luat foc.

Incendiul s-a declanșat la un apartament situat la parterul imobilului din Aleea Cricovul Sărat.

Potrivit unui martor, incidentul s-a produs între orele 3:30 şi 4:30, când majoritatea locatarilor dormeau.

"Norocul meu e că eram treaz la ora aia. Am trezit-o pe mama. M-am uitat pe vizor şi era fum pe casa scării. Am apucat să luăm câinele, nici nu am apucat să îmbrăcăm bine, şi am ieșit pe scări, printr-un fum negru", a spus un tânăr care locuiește în imobilul afectat.

"În timp ce pompierii încercau să stingă focul, noi ne asfixiam în apartamente", a declarat o locatară.

"Nu puteam coborî pe scări de fum. Am crezut că murim acolo. Holul apartamentului era deja inundat de fum", a adăugat femeia.

Cauza probabilă a incendiului: o candelă aprinsă în apartament

La ora publicării acestui material, incendiul a fost lichidat.

"În apartamentul care a luat foc locuia o femeie în vârstă. Chiar ea a dat alarma. Majoritatea locatarilor s-au autoevacuat. Pompierii au ajuns repede la locul incendiului. Două persoane au ajuns la spital: una care s-a intoxicat cu fum şi o alta, care a suferit un atac de panică.

Cauza incendiului nu a fost încă stabilită, dar este posibil ca la originea acestuia să se afle o candelă aprinsă, după cum a spus fiica femeii în vârstă din apartamentul care a luat foc", a relatat corespondentul Antena 3 CNN, Alex Judeu.