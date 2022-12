Bogdan Chirieac: "Italia a sprijinit Austria la blocarea României în Schengen. Nu am nicio așteptare de la acest Consiliu European"

Analistul de politică externă Bogdan Chirieac a comentat la Antena 3 CNN declarația făcută, miercuri, de președintele Klaus Iohannis, care a spus că "nu va exista un boicot al României la adresa Austriei".

Iohannis a făcut apel la "diplomație", spunând că este singura cale de urmat, după votul prin care Austria a blocat accesul României în spațiul Schengen.

"Este singura declarație posibilă pe care o putea face șeful statului român. Un boicot al României, asumat oficial, s-ar fi întors, clar, împotriva țării noastre în organismele europene. Am fi putut fi acuzați, am fi putut fi trași la răspundere.

Bogdan Chirieac: "Austria nu poate fi sancționată pentru votul negativ, dar România poate fi, pentru boicot"

Așa funcționează Dreptul european: votul nedrept al Austriei nu poate fi sancționat, dar un boicot al unui stat membru poate fi sancționat. Din acest punct de vedere, președintele Klaus Iohannis a făcut exact ceea ce trebuiasă facă. Instituțiile statului român, autoritățile publice din România nu vor boicota Austria.

Asta este o primă parte. A doua parte: faptul că cetățenii români s-au simțit atât de jigniți încât boicotează companiile austriece este problema privată a cetățenilor și a companiilor. Faptul că, așa cum am văzut ieri la Ministerul Transporturilor, companii cu management autonom, pentru binele lor și pentru a proteja banii cetățenilor, hotărăsc să-și retragă banii de la bănci austriece și să-i plaseze la bănci românești, pentru că Austria consideră România un stat nesigur, nu ține de ministrul Transporturilor, ci de bunul management al companiilor respective.

Ceea ce a spus astăzi Klaus Iohannis este declarația-martor care poate fi folosită în cazul - anunțat de cancelarul Karl Nehammer - în care companiile austriece susțin că au probleme cu statul român. Nu au probleme cu statul român, a spus-o clar președintele Iohannis.

Mai e o problemă: românii care intră în Austria și sunt controlați la piele de vameșii și polițiștii austrieci, ajungând să stea în vamă cu autocarul câte 10 ore poate nu vor mai fi controlați la nivelul fiecărui autocar, ci statistic, unul din 100, sau unul din 20 sau unul din trei", a spus Chireac.

Bogdan Chirieac: "Nu aștept nimic de la acest Consiliu European în privința României"

El a anticipat că reuniunea Consiliului European - la care participă președintele român - nu va aduce rezultate concrete, care să schimbe votul prin care Austria a blocat intrarea României în Schengen.

"Nu am nicio așteptare de la acest Consiliu European în privința României. În plus, președintele Iohannis nu are când să-și facă o relație funcțională, oarecum personală, cu cancelarul Nehammer.

Nu are când să-și facă o relație personală cu Giorgia Meloni, premierul din Italia, pentru că, până la urmă, Austria nu a fost singură în acest demers nedrept pe care l-a îndeplinit.

(Iohannis) nu are cum să realizeze decuplarea României de Bulgaria, astfel încât votul Olandei - favorabil României, dar defavorabil Bulgariei - să nu ne lovească și pe noi. Nu mă aștept la lucruri mari, dar această declarație (a lui Iohannis) era necesară, pentru că, altfel, România putea să aibă și mai mult de suferit, pentru că ar impune boicot și sancțiuni la adresa unui stat membru al Uniunii Europene", a concluzionat Bogdan Chirieac.

Foto: ședință a Consiliului European, sub conducerea președintelui acestui for, Charles Michel