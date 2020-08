Bogdan Tănasă, ieșeanul care schimbă vieți. A ajutat zeci de familii crunt lovite de sărăcie

A ridicat 25 de case pentru copii și bătrânii sărmani şi nu se opreşte aici. A reuşit să adune în jurul său zeci de mii de voluntari, să mobilizeze oameni din toată ţara să ajute nişte necunoscuţi, iar planul ambiţios merge mai departe.

Bogdan construieşte acum un centru educaţional pentru copiii care nu au şansa de a merge la şcoală, fiind obligaţi să se dedice muncii câmpului. Pe scurt, Bogdan nu construieşte doar case, ci construieşte destine.

Bogdan a povestit la „Eroul Zilei” cum a pornit această inițiativă minunată care a ajutat atât de mulți copii: „Totul a pornit de la instinctul de la a face ceva, am văzut o poveste a unor copii într-un ziar local și am zis că trebuie să fac ceva. Am plecat la acea familie și de acolo a pornit totul. O lună de zile a durat și reporterul a întrebat copilul ce vrea de la Moș Crăciun, a zis o mașinuță. I-am dus mașinuța, am văzut unde locuiește, am tras tare și înt-o lună am făcut casa.

Prietenii i-au sărit în ajutor iar proiectul a crescut

Apropiații i-au sărit în ajutor iar proiectul a început să prindă contur: „Am ajuns acolo, prietenii mei au văzut ce fac și m-am trezit că și prietenii mei vor să ajute, cu un geam o ușă. Așa am pornit să facem casa, ne-au rămas materiale. Am zis hai să mai facem o casă și a mers tot așa”.

„Ca orice lucru în viață dacă faci ceea ce spui toată lumea prinde încredere și așa noi am devenit o ancoră în care lumea are încredere. Facem o analiză la fața locului, vorbim cu familia, vecinii, preotul satului. După această analiză ne decidem să ajutăm acea familie. Scopul meu este ca acei copii să ajungă oameni în viață”, a mai spus Bogdan Tănasă la Antena 3.

Bogdan Tănasă, ieșeanul care schimbă vieți