Bucureștiul prinde culoare printr-o expoziție care îmbină natura și arta, cu rol de purificare a aerului

Pentru acest proiect se vor folosi exclusiv materiale eco: 25% vopsea care purifică aerul, 75% vopsea ecologică, mușchi verde și lămpi cu încărcare solară. Fiecare pictură murală va avea capacitatea de purificare a circa 4 copaci maturi, cu frunziș des.

Picturile vor fi realizate de artiștii de la Sweet Damage Crew, în parteneriat cu One Night Gallery, în cadrul campaniei ”Eco Graffiti / Rebels with a Cause”, fiind o inițiativă amplă ce susține comunitatea artistică din România prin diferite proiecte menite să genereze noi perspective și sensuri, sub umbrela #breakbinary.

Proiectul Eco Graffiti pornește de la tema FUN&PURPOSE și susține tineri artiști în crearea unor murale de graffiti care reflectă un act distractiv de rebeliune, libertatea de a experimenta, dar și ceva mai mult: asumarea unui scop pentru binele general, al mediului și al comunității din care facem parte. Realizarea acestor murale din materiale eco și naturale reprezintă implicarea asumată de companie în dezvoltarea sustenabilă a comunității și în generarea unor experiențe artistice speciale.

Obiectivul campaniei este crearea unui cadru cât mai viu și dinamic de expunere a artei în spațiul public al orașului și al comunității, prin transformarea spațiilor gri și amorțite în experiențe artistice vii și colorate, apte să redea spațiul comunității și membrilor ei, nu doar prin culoare și emoție artistică, ci și prin elemente eco și naturale, un adevărat spațiu verde menit să contribuie la protejarea mediului și a calității vieții.

”Eco Graffiti înseamnă pasiune pentru artă și grijă pentru mediu, o călătorie inițiată de glo pentru a reda orașul comunității, într-un moment în care ne este atât de dor să fim din nou împreună. Iar vopseaua purificatoare folosită pentru realizarea picturilor murale este încă o dovadă că tehnologia ne poate schimba viața în bine, reducând riscurile la care ne expunem în fiecare zi”, a declarat Alina Câmpanu, senior manager glo.

Totodată, artiști precum Inna, Speak, Cătălin Bordea și Macanache suțin și ei inițiativa Eco Graffiti, menită să înfrumusețeze orașul, să susțină industriile creative, să readucă la viață locuri din București și, nu în ultimul rând, să ofere un spațiu de exprimare creativă și benefică pentru mediu. Ei au revendicat clădiri din Capitală, primele file din saga ”Rebels with a Cause”. Rebeliunea a început pe www.rebelswithacause.ro.

