Budweiser oferă bere în valoare de 75 milioane euro ţării care câştigă Campionatul Mondial de Fotbal

75 de milioane de euro valora contractul semnat dintre Budweiser, al doilea cel mai vândut brand de bere din lume, şi Qatar.

Producătorul de bere stabilise deja punctele de vânzare ale berii în oraşul Doha, când autorităţile locale au anunţat interdicţia alcoolului atât pe stadion, cât şi pe străzi.

Consumul de alcool este permis doar în anumite zone dedicate suporterilor. În aceste zone, fiecare fan îşi poate procura maxim patru pahare de bere, pentru suma de 15 euro paharul.

După ce a aflat decizia de interzicere a alcoolului, producătorul de bere a decis ce va face cu dozele de bere trimise în Qatar: le va oferi ţării câştigătoare turneului final.

New Day, New Tweet. Winning Country gets the Buds. Who will get them? pic.twitter.com/Vv2YFxIZa1