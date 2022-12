Caii sălbatici din Delta Dunării, duşi la abator: "Sunt singurii în Europa şi printre puţinii rămași în lume şi noi ce facem?"

Acuzații grave la adresa autorităților din Tulcea. O organizație care luptă pentru salvarea cailor sălbatici din Delta Dunării susține că zeci de animale din zona Dranov sunt duse la abatoare.

Sursa foto: Captură video Antena 3 CNN

Voluntarii au sesizat de mai multe ori autoritățile și le-au trimis și imagini, însă în loc să ia măsuri, filmările au ajuns la cei care încalcă legea.

"Întâmplător, într-una din zile la sfârșitul lui octombrie am descoperit că se transportă cai cu cabara sau barja, cum i se mai spune. Am sesizat autoritățile în repetate rânduri și nu am primit decât faptul că ei au dat infractorilor informațiile primite de la noi, i-au pus în gardă și le-a dat posibilitatea să ne amenințe, să ne intimideze.

Caii sălbatici, pe care îi admiră toți turiștii nu au proprietari", spune Rodica Crăciunescu, voluntar.

Iubitorii de animale susțin că au depus plângeri la direcția santira veterinară, la administrația Deltei dar și la poliție. Până acum însă autoritățile nu par să fi făcut prea mulți pași.

DSV a dat câteva amenzi, însă pentru cu totul altceva decât cele sesizate de către organizația SOS salvați caii Deltei în timp ce guvernatorul deltei susține că nu ar fi vorba de cai sălbatici, ci de cai cu proprietari, care însă ar fi fost furați de persoane neidentificate și ulterior transportați și vânduți.

"Are dispoziție să meargă acolo un medic oficial, împreună cu reprezentanții IPJ Tulcea Biroul pentru Protecția Animalelor și să verifice transportul respectiv dacă au documente în regulă și dacă nu, să aplice sancțiunile", spune Marian Tuchilă, director DSV.

"Este o situație foarte bine cunoscută de localnici, mă refer la cei din comuna Murighiol şi, în special, la Dunăvăţu de Jos. Este vorba de caii aflați în proprietatea cetățenilor din zonă.

Sunt mai mulți proprietari de astfel de cai, cai crescuți în stabulație liberă de către persoanele pe care le menționez și care periodic sunt extrase din zona respectivă şi nu ştim ce se întâmplă cu ele", mai spune şi Gabriel Marinof, guvernatorul Deltei.

"Haideţi să fim uniți pentru a ajuta acești cai să trăiască! Sunt singurii in Europa şi printre putinii rămași în lume si noi ce facem? Le permitem unor nenorociți să ii fure, să își bată joc de ei, să ii măcelărească pentru a-şi umple ei buzunarele? Trebuie pusa presiune pe autorități, trebuie sa isi faca odata treaba si sa fie pedepsiți vinovații, toti", spun iubitorii de animale care fac apel la cetăţeni pentru a salva caii de la Dranov.