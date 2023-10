Cântăreaţa Ruby, surprinsă în Israel de război | Legătura telefonică s-a întrerupt brusc

Cântăreaţa Ruby a fost surprins în Israel de atacurile lansate de teroriştii Hamas în mai multe zone din ţară. Artista a declarat în exclusivitate la Antena 3 CNN că se află într-o vacanţă şi că mâine ar fi trebuit să se întoarcă acasă, în România.

Ruby a vorbit, în direct la Antena 3 CNN, despre experienţa trăită în Israel, acolo unde a fost surprinsă de atacurile organizaţiei Hamas asupra militarilor şi civililor israelieni.

"Suntem în vacanţă pentru câteva zile. Mâine ar fi trebuit să zburăm înapoi către ţară. În zona în care suntem noi, toată lumea s-a izolat. Am fost anunţaţi să ne izolăm. Fiecare casă înţeleg că are un buncăr undeva, iar noi avem chiar în apartamentul în care stăm o cameră tip bucăr. Toată lumea s-a izolat. De dimineaţă am fost la micul-dejun când am şi aflat ce se întâmplă de la nişte prieteni din România şi toată lumea a ieşit afară din hotel şi s-a uitat pe cer, erau urme ale rachetelor. Ni s-a spus să ne adăpostim oricum pentru că sunt rămăşiţe ale rachetelor care ne pot răni", a declarat Ruby.

Totodată, artista româncă a vorbit şi

"Pare ireal, nu putem procesa ce se întâmplă pentru că la noi în ţară lucruri de acest gen nu se întâmplă şi este ceva complet nou. Nu ştim exact cu ce ne confruntăm. Habar nu avem (n.r. cum ne întoarcem în ţară) pentru că am văzut cum au ţintit rachetele către aeroport şi nu ştiu ce zone, e foarte multă agitaţie aici. Nu ştim cum se va întâmpla. Mi-e şi frică să mă urc acum în avion. În seara asta, aveam un concert care s-a anulat.

Ni s-a recomandat să ne izolăm şi dacă auzim o sirenă să nu scoatem capul pe balcon", a mai spus Ruby.

Război în Israel | Ce ştim până acum

Militanții Hamas au intrat pe teritoriul israelian la primele ore ale dimineții, părând să preia controlul asupra mai multor comunități din sudul Israelului. Luptele sunt încă în desfășurare în zonele din sudul Israelului.

Hamas a lansat peste 2.000 de rachete spre Israel, potrivit autorităților israeliene. Bilanțul victimelor din Israel este de cel puțin 22 de morți, potrivit serviciilor de urgență israeliene. Ministerul israelian al Sănătății a declarat că cel puțin 545 de răniți au ajuns în spitale. Presa palestiniană a anunțat că bilanțul victimelor din Gaza este de 4 morți.

Israelul a lansat atacuri în Gaza. Există informații potrivit cărora israelieni au luat ostatici în Gaza.

"Suntem în război și îl vom câștiga", a declarat premierul israelian Benjamin Netanyahu într-un discurs video adresat țării.