Carmen Dan, reacție la atacul lui Iohannis: Atâta poate!

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, sâmbătă, că preşedintele Klaus Iohannis lansează critici la adresa Guvernului, într-o încercare de "reabilitare a PNL", acuzându-l pe şeful statului că se află deja în campanie electorală.



"Oamenii, cred eu, am convingerea că aşteaptă de la noi să continuăm lupta împotriva nedreptăţilor şi românii care ne-au dat votul lor ştiu că vom duce această luptă până la capăt. Acum, referitor la afirmaţiile care privesc Poliţia, îmi permit să-i spun domului preşedinte că e într-o mare confuzie. Dacă domnia sa consideră că acum opiniile anti-PSD trebuie să conţină cuvinte obscene, atunci l-aş provoca, cunoscându-i eleganţa pe care vrea să o afişeze, pe care nu o are, dar repet, pe care vrea să o afişeze, să ne reproducă şi nouă logica respectivă. Eu înţeleg faptul că printr-o încercare de reabilitare a PNL domnul preşedinte lansează critici dure la adresa Guvernului actual, însă acest lucru nu poate justifica acceptarea unor mesaje obscene în public, chiar şi dacă acestea au caracter politic. Din această perspectivă, eu zic că e mai mult decât evident că dânsul deja a început campania electorală şi probabil acum lansează noile tendinţe în materie de exprimare a opiniilor politice", a spus Carmen Dan, într-o intervenţie telefonică la România TV.



Ea a catalogat afirmaţiile preşedintelui drept "un alt atac", în contextul unei încercări de "reabilitare a opoziţiei".



"Asistăm la un atac, un alt atac al preşedintelui, pentru că deja ne-am obişnuit, un preşedinte atât poate, atât face, atac la adresa actualului Guvern, a premierilor, a miniştrilor, dar şi la adresa preşedintelui PSD, cel mai mare partid din România, în contextul - aş spune eu - unei încercări disperate de reabilitare a opoziţiei, pentru că şi prin atacurile de astăzi preşedintele Iohannis ignoră, prin participarea la o acţiune politică a unui anumit partid politic, voturile românilor, care ar trebui să fie reprezentaţi de un şef de stat independent politic din toate punctele de vedere. A acuzat actualul Guvern iarăşi că ar fi unul iraţional şi ireal, am auzit pentru prima dată această sintagmă. Îi transmit domnului preşedinte că Executivul e unul cât se poate de real, pentru că, dacă nu ar fi aşa (...) salariile medicilor nu ar fi crescut şi acesta este un fapt, pensiile nu s-ar fi mărit şi aceasta e iarăşi o realitate, iar economia nu ar fi fost la nivelul actual", a afirmat Dan.



În opinia sa, preşedintele ar fi trebuit să aibă "o atitudine rezervată".



"Nu văd mesajul dânsului decât cu referire la acea situaţie, pentru că l-aş ruga pe domnul preşedinte să dea exemple în care oameni care îşi exprimă liber opţiunile sunt ridicaţi în plină zi de Poliţie, aşa cum a afirmat. Cred că s-a referit strict la acea situaţie la care am asistat cu toţii, am văzut un mesaj vulgar afişat pe nişte plăcuţe de înmatriculare, probabil că aceasta e conduita pe care domnul preşedinte gândeşte că e firesc şi normal să o promoveze (...) Nu ştiu dacă i se mai poate transmite ceva domnului preşedinte, cred că decenţa ar trebui să caracterizeze ieşirile publice ale dânsului şi cred că această apetenţă în a ataca constant Guvernul, premierul, PSD demonstrează că are o cu totul altă atitudine decât aceea pe care - spun eu - o aşteaptă de la un preşedinte românii care au votat în cunoştinţă de cauză", a adăugat ministrul de Interne.



Preşedintele Klaus Iohannis a declarat sâmbătă, la Consiliul Naţional al PNL, că cei aflaţi la putere au început "acţiuni de neimaginat" şi a criticat faptul că "persoane care îşi expun opinia anti-PSD sunt luate în plină zi de Poliţie".



Iohannis a afirmat că este nevoie de "o alternativă raţională" în locul actualei guvernării, context în care a punctat că PNL trebuie să fie un partid unit, puternic şi solid.



"Acest stil de conducere iraţional nu poate să continue. Este nevoie de o alternativă. Este nevoie de o alternativă raţională, trebuie să faceţi tot ce se poate pentru a reinstaura raţionalitatea şi normalitatea în România. Pentru asta, (...) e nevoie ca PNL să fie un partid unit, puternic, solid", a spus Iohannis.