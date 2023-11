O casă de romi din județul Brașov va fi adusă la Muzeul Satului din București. Povestea proprietarului ei

O casă din județul Brașov va ajunge la Muzeul Satului din București. Va fi prima casă de romi găzduită de muzeu, iar povestea proprietarului ei merită să fie cunoscută.

Lazăr Năftănăilă, din satul brașovean Calbor, a înființat prima organizație a romilor și a scos un ziar la Brașov.

Acum, casa lui va fi mutată la Muzeul Satului din Capitală și va putea fi vizitată de anul viitor.

Născut la 13 august 1893, Lazăr Năftănăilă era numai bun de dus în armată când a început Războiul cel Mare.

Împlinise 21 de ani cu mai puțin de trei săptămâni înainte de începerea conflagrației, astfel că Imperiul Austro-Ungar l-a chemat la arme și l-a trimis pe frontul din Italia.

Născut dintr-un tată cârpaci și o țigancă frumoasă din sat, Lazăr Năftănăilă a participat, după ani grei de război, la adunările romilor transilvăneni, care susțineau unirea cu România.

La aceste adunări au căpătat contur și au prins glas cele cinci cereri socio-etnice importante ale romilor din perioada interbelică: drepturi egale, colonizarea cortorarilor, îngrijirea invalizilor și a văduvelor, împroprietărire, reprezentare politică.

Astfel, la 1 mai 1926, tânărul rom punea bazele Societății "Înfrățirea Rustică”, prima organizație a romilor înregistrată oficial în România.

Ziarul fondat de Lazăr Năftănăilă

În februarie 1934, Lazăr a fondat primul ziar al romilor "Neamul țigănesc”, platformă importantă pentru activitatea sa de luptă pentru drepturile romilor.

"Fraților! Trăim vremuri grele. […] De soarta noastră nimeni nu se interesează, nimeni nu ne vede, nimeni nu ne aude și nimeni nu ne înțelege durerea.

Cui ce-i pasă de un țigan, că e oropsit? Cine aude vaietul lui și cine apleacă privirea la viața lui? Toate popoarele din lume au prieteni, toți străinii și păgânii au apărătorii lor, numai noi, țiganii, trăim alungați și ocoliți de toți!

Noi nu avem prieteni! Noi nu avem ocrotitori! Soarta noastră încă nu a mișcat inima nimănui. Fraților! Cine să cunoască durerea noastră, dacă noi tăcem? Cine să ne ocrotească drepturile la viață, dacă nu ne plângem?

Cine să ne ajute, dacă noi nu ne ajutăm? Priviți în jurul vostru câtă nedreptate se face celui mai slab dintre noi și niciunul nu protestăm!”, scria Lazăr în manifestul din primul număr al ziarului.

O casă cu istorie

Casa de la numărul 256 din Calbor a fost aleasă în proiectul Rom(a)nor, iar procedura de mutare la Muzeul Satului din București a început încă din luna august.

Pe lângă casă, la București vor ajunge și multe dintre obiectele din gospodărie, specifice zonei și care se regăseau în casa și curtea lui Lazăr Năftănăilă.

"Am făcut aproape un an de cercetare în satele de romi din aproape întreaga țară până când ne-am oprit asupra acesteia și am ales o casă care are o istorie”, a spus Paula Popoiu, manager al Muzeului Național al Satului "Dimitrie Gusti”, potrivit brasov.net.