Cât de obositor e drumul cu mașina către Thassos. Ce spun românii

Mulți români au ales pentru vacanța de vară 2020 insula Thassos, aflată la aproximativ 600 de kilometri de București. Este o distanță relativ mică în comparație cu alte destinații din Grecia. Așa că părerile sunt împărțit când vine vorba despre cât de obositor sau de dificil este drumul cu mașina către Thassos atât pentru șofer, cât și pentru restul pasagerilor din mașină.

Discuția despre acest subiect a fost deschisă de un internat pe un grup de vacanțe de pe Facebook. Iată ce spun cei care au fost cu mașina în Thassos:

- "Cea mai urâta parte din traseu e în România. În rest e simplu."

- "Depinde din ce parte a țării mergeți. Eu anul trecut am condus cu tatăl meu, am plecat din Cluj la 16:00 și în următoarea zi dimineața pe la 11.00 treceam cu bacul. Obositor este, mai ales dacă mergeți pe la Giurgiu pentru că veți trece Bulgaria pe drumuri naționale ca la noi, dar merita, eu nu as sta pe gânduri."

Cât timp faci cu mașina până în Thassos?

- "Eu am plecat cu mașina până în Thassos, am luat feribotul din Kavala, costă parcă 50 euro de mașină. Noi am lăsat-o în portul din Kavala și pe insulă ne-am deplasat cu autobuzul. Drumul e de cam 10 ore. Prin Bulgaria e recomandat să mergeti pe timp de zi, cu plinul făcut. După ce am trecut la greci nu am mers pe autostradă, am mers pe naționale și a fost super ok până în Alexandropolis și de acolo într-adevăr pe autostradă.

Să aveți euro mărunt pentru taxele de drum. Precizez că plecarea a fost din Galati și am stat o săptămână. A fost ok drumul, dar pentru un weekend nu prea merită, e prea obositor. Feribot nu găsiți la orice ora, e un program, parcă ultima trecere e la ora 18:00, dar nu sunt sigură , găsiți oricum online programul".

- 10-12 ore. Eu am condus până în Thassos și pot să zic că eram destul de obosit atunci când am ajuns.

Potrivit Google Maps, distanța București - Thassos este de 640 de km pe ruta cea mai scurtă și poate fi parcursă în aproape 10 ore și 30 de minute.

