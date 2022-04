Cât este amenda dacă nu porţi centura de siguranţă? Este o întrebare la care răspunsul este unul simplu, iar contravenţia nepurtării centurii de siguranţă face parte din clasa I de sancţiuni a Codului Rutier.

Centura de siguranţă a dovedit, de-a lungul timpului, că poate salva vieți sau atenua șocul unui accident auto. În anumite cazuri, poate face diferenţa dintre viaţă şi moarte.

Centura de siguranţă este prevăzută de articolul 97 al Codului Rutier, iar nepurtarea ei în timpul mersului se sancţionează cu amendă.

"Art. 97. (1) Copiii cu vârsta sub 12 ani sau cu înălțimea sub 150 cm trebuie să poarte centuri de siguranță adaptate greutății și dimensiunilor lor, iar cei cu vârsta sub 3 ani se transportă numai în dispozitive de reținere omologate.

(2) Conducătorilor de autovehicule le este interzis să transporte copii cu vârstă de până la 12 ani pe scaunul din faţă, chiar dacă sunt ţinuţi în braţe de persoane majore, în timpul deplasării pe drumurile publice.

(3) Se interzice conducătorilor de autovehicule, precum și persoanelor care ocupă scaunul din față să țină în brațe animale în timpul deplasării pe drumurile publice.

(4) Se exceptează de la obligația de a purta centura de siguranță:

a) conducătorii de autoturisme pe timpul executării manevrei de mers înapoi sau care staționează;

b) femeile în stare vizibilă de graviditate;

c) conducătorii de autoturisme care execută servicii de transport public de persoane, în regim de taxi, când transportă pasageri;

d) persoanele care au certificat medical în care să fie menționată afecțiunea care contraindică purtarea centurii de siguranță;

e) instructorii auto, pe timpul pregătirii practice a persoanelor care învață să conducă un autovehicul pe drumurile publice sau examinatorul din cadrul autorității competente în timpul desfășurării probelor practice ale examenului pentru obținerea permisului de conducere.

(5) Persoanele prevăzute la alin. (4) lit. d) sunt obligate să aibă asupra lor certificatul medical, în conținutul căruia trebuie să fie menționată durata de valabilitate a acestuia.

(6) Afecțiunile medicale pentru care se acordă scutire de la portul centurii de siguranță, precum și modelul certificatului medical se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I", se arată în Codul Rutier.

Cât este amenda dacă nu porţi centura de siguranţă?

Dacă nu porți centura de siguranță riști o amendă încadrată în clasa 1 de contravenții. Acest lucru presupune o penalizare cu două sau trei puncte-amendă, iar decizia finală aparţine agentului constatator, respectiv poliţistului care a identificat contravenţia.

Codul Rutier prevede că punctul de amendă are o valoare de 10% din salariul minim brut pe economie, însă Guvernul României a decis, prin OUG 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial, Partea 1, nr. 1202 din 18 decembrie 2021, să îngheţe punctul de amendă la nivelul de 145 de lei.

De la 1 ianuarie 2022, salariul minim brut pe economie în România are o valoare de 2.550 de lei, astfel că, fără îngheţarea decisă de Guvern, punctul de amendă ar fi valorat 255 de lei.

Având în vedere că amenda pentru centura de siguranţă se încadrează în clasa 1 de contravenţii şi se sancţionează cu două sau trei puncte de amendă, valoarea amenzii este între 290 şi 435 de lei.

Totuşi, potrivit legii, dacă amenda este achitată în termen de 15 zile, valoarea se înjumătăţeşte. Drept urmare, în mod uzual, amenda pentru centura de siguranţă este de 145 lei.

De ce este important să porţi centura de siguranţă, oriunde stai în maşină?

Centura de siguranţă are rolul de a proteja pasagerii autoturismului, inclusiv șoferul. O funcție esențială a acesteia este aceea că reduce riscul accidentării la coloana vertebrală, întrucât, la momentul impactului, te va ține nemișcat, în scaunul mașinii, cu spatele drept. De asemenea, prin purtarea centurii, se exclude riscul părăsirii autoturismului în momentul unui impact.

Șoferii pot să transporte minori doar dacă aceștia din urmă poartă centura de siguranță sau dacă stau într-un scaun special pentru copii, conform legislației rutiere.

Centura sau scaunul special? Depinde de înălţimea copilului!

Prevederile Codului rutier referitoare la transportarea copiilor sunt explicate în Regulamentul pentru aplicarea acestui act normativ. Astfel, atunci când vine vorba de alegerea sistemului de siguranţă potrivit, şoferii trebuie să ţină cont de înălţimea copiilor.

Minorii care au o înălţime de până la 135 cm trebuie să fie „fixaţi sau prinşi cu ajutorul unui dispozitiv de fixare în scaun pentru copii instalat în autovehicul”.

Dacă au o înălţime de peste 135 cm, minorii pot fi transportaţi cu maşina fie purtând centura de siguranţă (care trebuie să fie reglată în aşa fel încât să nu treacă de zona gâtului sau a feţei), fie stând în scaunul special pentru copii.

În ceea ce priveşte scaunul pentru copii, acesta trebuie să fie omologat şi să fie instalat pe unul dintre locurile din spate ale automobilului, aşa cum prevăd instrucţiunile producătorului.

Poliţia Română recomandă părinţilor să ţină cont de faptul că cei mici trebuie protejaţi împotriva urmărilor accidentelor de circulaţie cu ajutorul unui sistem eficient, potrivit vârstei, greutăţii şi înălţimii acestora.

Aproape 20.000 de amenzi pentru centura de de siguranţă într-o singură săptămână

În săptămâna 4-10 aprilie 2022, Poliţia Română a demarat acţiunea ROADPOL - Seatbelt.

"Polițiștii din toată țara au desfășurat activități pentru verificarea și impunerea folosirii centurii de siguranță și a dispozitivelor de fixare omologate, precum și pentru combaterea nefolosirii căștilor de protecție și folosirea telefoanelor mobile fără dispozitiv sau accesorii tip "mâini libere".

Astfel, în cadrul acțiunii coordonate de Direcția Rutieră, polițiștii au aplicat 19.075 de sancțiuni contravenționale, pentru nefolosirea centurilor sau dispozitivelor de siguranță omologate.

Dintre acestea, 18.888 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate pentru nerespectarea regulilor de către adulți și 187 pentru nerespectarea regulilor de către minori", se arată într-un comunicat al Poliţiei Române.