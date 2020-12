Cătălin Denciu, medicul erou de la Piatra Neamț, este încă la terapie intensivă. ”Avem speranțe că va putea pleca acasă pe picioarele sale”

Sabina Iosub, jurnalist Antena 3, a intrat în spitalul unde eroul de la Piatra Neamț a fost salvat de medicii belgieni. Cătălin Denciu este acum la terapie intensivă. Pericolul nu a trecut, dar medicii au încredere în vindecarea lui.

Reportaj exclusiv Sabina Iosub

Ce spun medicii care au grijă de Cătălin Denciu

Dr. Soete Olivier, anestezist terapie intensivă: ”A trebuit să-i aplicăm mai multe tratamente pentru a-l putea ține în viață și a-l vindeca”

”El este încă la terapie intensivă ceea ce înseamnă că există un risc. Atunci când un pacient este la terapie intensivă există întotdeauna un risc pentru pacient. Dar lucrurile merg într-un sens bun așa că noi avem speranțe că totul va reveni la normal și doctorul Denciu va putea pleca acasă pe picioarele sale cât mai curând cu putință”.

Potrivit medicului Soete Olivier, ”totul depinde de profunzimea rănilor și de suprafața afectată”.

”Este importantă și profunzimea rănilor pentru că dacă rănile sunt profunde pacientul trebuie operat de mai multe ori chiar, așa că durează mult pentru că nu putem să-l operăm în fiecare zi. Ar fi foarte periculos”.

”După ce încheiem acest proces, când toate rănile sunt închise, după ce toate operațiile se încheie cu succes, pacientul are nevoie de multă recuperare, are nevoie de fizioterapie iar apoi acest pacient trebuie să fie ținut sub observație ani la rând pentru a vedea cum evoluează cicatricile”.

Când se întoarce acasă Cătălin Denciu, medicul erou de la Neamț

Col. Dr. Wouter Weuts, directorul general al spitalului militar Reine Astrid din Belgia, spune că medicul Denciu este internat într-un centru specializat în arsuri. ”Noi avem experiență de 40 de ani”, a adăugat el.

”Avem saloane de terapie intensivă dar și săli de operație pentru realizarea grefelor de piele, de asemenea avem asistenți sociali și fizioterapeuți. Deci suntem un centru specializat pe tratarea pacienților arși, dar realizăm și ținerea sub observație timp de luni sau chiar ani”.

Alina Denciu, soția medicului erou, transmite un mesaj emoționant

Soția lui Cătălin Denciu i-a fost aproape în toată această perioadă iar copiii s-au rugat de acasă ca tatăl lor să se întoarcă sănătos în familie. ”Aș dori să le mulțumesc tuturor celor care ne-au ajutat, care s-au gândit la durerea prin care trecem și care ne-au respectat intimitatea, care au aprins o lumânare și au transmis un gând bun soțului meu”, spune Alina Denciu, soția medicului erou.

”Sunt sigură că toate aceste energii pozitive și gânduri bune și toată dăruirea unor oameni pe care nu i-am cunoscut niciodată dar le mulțumesc din tot sufletul, ne-au ajutat și pe noi să trecem peste aceste momente cumplite”.

”Acum sunt bine pot să spun față de acum o lună. Speranța este din ce în ce mai mare că vom reuși să depășim toată această perioadă grea și neagră a existenței noastre.

Faptul că pot să fiu alături de el, că pot să îl văd, că pot comunica ușor ușor cu el mă ajută foarte mult și cred că și pe el îl ajută prezența mea aici. Cu pași mici, cum este în toate aceste cazuri, ne vom apropia de un final fericit. Am credința aceasta.

De la Dumnezeu a venit această putere și din energiile pozitive ale oamenilor și bineînțeles și din partea familiei. Copiii ne-au susținut mai mult decât aș fi crezut că pot fi în stare niște copii”, a mai spus Alina Denciu.

Medicul Cătălin Denciu va avea nevoie de o perioadă lungă de recuperare și terapie. La spitalul militar din capitala Belgiei pacienții cu arsuri grave sunt îngrijiți după un protocol bine stabilit și respectat cu strictețe.