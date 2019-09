Cauti sa aplici pentru un imprumut rapid? Iata cateva detalii care sa te ajute sa decizi!

Uneori, in viata, avem parte de fel si fel de suprize, care dau nastere atat situatiilor favorabile, cat si celor neplacute. Din pacate, cele din urma au obiceiul prost de a-si face aparitia atunci cand suntem mai putini pregatiti. Desigur, nu exista cai usoare de a trece peste aceste impasuri, motiv pentru care trebuie sa ne sprijinim pe orice forma de ajutor care ne este la indemana.

In multe cazuri, ne putem bizui pe un imprumut la rude sau prieteni, dar cu toate acestea, poate ca uneori nu ne dorim ca acestia sa afle ca trecem printr-o perioada mai grea. Ce ramane de facut? Exista totusi o varianta foarte buna care sa ne ajute sa trecem mai rapid peste greutati: un imprumut rapid Provident, cu dobanda fixa!

Cu toate acestea, inainte de a aplica pentru un imprumut rapid, este indicat sa ne adresam o serie de intrebari. Este important sa determinam daca exista posibilitatea unor riscuri financiare. In acelasi timp, va trebui sa facem dovada companiei la care aplicam pentru un imprumut rapid ca putem fi responsabili cu banii. Iata care sunt intrebarile ce necesita adresare:

Care este totalul de bani care imi trebuie cu adevarat?

Ce suma pot restitui lunar sau saptamanal, fara a risca sa ma impovarez?

Care este suma totala ce urmeaza a fi returnata?

Ce se intampla in cazul in care nu pot achita o rata la timp?

Altfel spus, inainte de aplicarea pentru un imprumut rapid, va trebui sa ai in vedere atat suma pe care o primesti, cat si modul in care poti restitui integral imprumutul. Iata cateva statistici valabile pentru Romania, furnizate de unul din liderii de piata in domeniul acordarii de imprumuturi rapide, Provident!

De-a lungul anilor, clientii Provident s-au dovedit a fi foarte responsabili, rambursand la timp sumele integrale ce fac subiectul unui imprumut rapid. Drept urmare, unul din studiile Gfk efectuate pe un esantion de 500-600 de persoane a relevat urmatoarele informatii:

90% nu au imprumutat mai mult decat puteau rambursa;

67% au imprumutat mai putin decat suma maxima disponibila;

70% au luat cel putin doua imprumuturi;

30% au luat mai mult de patru imprumuturi.

Compania Provident atrage atentia si asupra faptului ca, pentru imprumuturile in regim rapid, penalitatile pentru intarzierile rambursului nu reprezinta principala sursa de venit. In medie, clientii Provident colaboreaza cu institutia timp de 26 de luni, facand un imprumut rapid in valoare de 3.500 de Lei. Tot din punct de vedere statistic, clientii Provident sunt in cele mai multe cazuri persoane de sex feminin, din mediul urban, cu varsta cuprinsa intre 18 si 45 de ani, care au un loc de munca stabil si au nevoie de un imprumut pentru sanatate, educatie, diverse reamenajari, reparatii urgente sau pentru a se reechilibra financiar! Prin urmare, iti recomandam si tie un imprumut rapid de la Provident, o companie cu experienta de peste 13 ani pe piata din Romania, care sprijina creditarea responsabila si educatia financiara a clientilor actuali si viitori!