Ce a povestit procurorul martor la crima cu macete de la Padina: ”Cel în alb avea urme de sânge pe tricou”

Răsturnare de situație în cazul crimei de la petrecerea cu vedete de la Padina. Antena 3 CNN a obținut în exclusivitate declarațiile procurorului care a fost martor la violențele care au dus la crima de la hotel.

Deși inițial magistratul a ieșit din barul unde avea loc încăierarea, s-a întors exact în momentul în care victima se afla prăbușită după tejghea.

În jurul orelor 21:30, petrecerea s-a mutat în PUB-ul din lemn, amplasat în curtea hotelului. În jurul orelor 00:00, după ce achitasem nota de plată, am observat că muzica s-a oprit brusc, iar mai mulți bărbați se îmbrânceau, dintre care am putut remarca pe unul purtând un tricou alb cu semne distinctive pe spate, iar altul, cred, cu o geacă neagră de piele.

În acel moment, i-am spus prietenului meu că o să ies afară pentru că nu doresc să mă expun și să filmeze el întreaga scenă pentru că am observat că lucrurile degenerau. Am ieșit circa un minut afară, iar ulterior am intrat înapoi pentru a vedea dacă s-a aplanat conflictul.

În acel moment, am văzut că în zona barului se afla Emiliana B., care filma, dar și cei doi bărbați menționați anterior, observând că cel în tricou alb avea urme ce păreau de sânge pe tricou.

De asemenea, am mai observat un bărbat îmbrăcat cu tricou negru și un desen alb pe piept care arunca cu sticla în direcția unei persoane ce se afla în bar.

Eu nu am văzut ca o persoană să poarte cuțit, dar am auzit persoanele prezente care țipau că bărbatul cu tricou alb are cuțit și că a dat cu cuțitul.

În acest context, m-am retras pe terasa hotelului și am văzut o învălmășeală în exteriorul PUB-ului, dar nu pot preciza cine pe cine lovea. Ulterior, i-am văzut pe cei doi bărbați la care am făcut referire cum s-au urcat într-o mașină de teren și au demarat în trombă, este declarația bărbatului, potrivit unor surse judiciare.