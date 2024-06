Ce spune Cosmin Olăroiu după ce a fost audiat într-un dosar de înșelăciune: „A folosit numele meu ca să păcălească lumea"

Cosmin Olăroiu a fost audiat într-un dosar de înșelăciune

Celebrul antrenor de fotbal Cosmin Olăroiu a fost audiat, ca martor, într-un dosar de înșelăciune. Acesta a vorbit, la Antena 3 CNN, despre dosarul în care este vizat un apropiat al său.

Un bărbat care pretindea că îl cunoaște pe Cosmin Olăroiu este acuzat că ar fi păcălit o afaceristă să îi dea trei milioane de lei. În același dosar de înșelăciune a fost audiat și afaceristul Gheorghe Stelian. Cosmin Olăroiu a mărturisit că nu îl cunoaște pe escroc.

„Pe mine m-au chemat în calitate de martor dacă îl cunosc pe unul care a folosit numele meu ca să păcălească lumea. N-am nici o legătură. Nu l-am văzut în viața mea. Nu știu cum arată, nu știu cine e, nici el nici persoanele pe care le-a înșelat. Nici nu știu ce face.

Am înțeles că ceva cu criptomonede, cu bursă, ceva de genul ăsta. Habar nu am. N-are nici o legătură cu mine sau cu cineva din familia mea, sub nici o formă. Femeia aceea pe care a păgubit-o, acum un an și ceva, m-a sunat și m-a întrebat dacă îl cunosc. Zic, doamnă nu îl cunosc dar am auzit că el se ocupă cu astfel de lucruri. Mi-a zis ea că l-a folosit pe ală, pe ală, pe ală; mai multe nume. I-am zis că nu îl cunosc, n-am nici o legătură. N-am cu ce să vă ajut", a spus Cosmin Olăroiu.