Cetățeanul turc le-a povestit polițiștilor cum a ucis-o pe Mirela, înainte să îi arunce trupul pe un câmp de lângă Autostrada A1

Anchetatorii au făcut noi percheziții în dosarul uciderii femeii de 38 de ani, abandonate lângă autostrada București- Pitești.

Polițiștii de la Investigații Criminale Dâmbovița au mers cu principalul suspect, un cetățean turc, la locuința fostei sale soacre, din Segarcea Vale, județul Teleorman, acolo unde cetățeanul turc ar fi mers la scurt timp după ce a comis crima.

Aceștia au vrut să caute și alte probe și să vadă, totodată, dacă găsesc acolo și o geacă pe care victima ar fi purtat-o în ziua dispariției. Nu au găsit nicio probă acolo, însă criminalul rămâne, în continuare, în arest.

Fosta soacră a bărbatului susține că nu i-a dat nici măcar o dată de bănuit că ar fi omorât pe cineva.

Abdulkadir Cam, turcul criminal care a ucis-o pe Mirela, nu a făcut inițial nicio declarație.

Fosta soacră: Nu vorbea... era tăcut!

Reporter: V-a spus că pleacă?

Fosta soacră: Da, mi-a spus că pleacă la drum lung. Asta a fost...

Reporter: Vi s-a părut ciudat atunci?

Fosta soacră: Nu, am urcat la el în mașină, am mers cu el, dar după ce am venit acasă, nu am mai vorbit, nu a mai dat niciun telefon. Nu l-am văzut niciodată violent! Doamne ferește, ce a făcut!

Între timp, individul le-a povestit anchetatorilor cu lux de amănunte cum a ucis-o pe Mirela. Se pare că cei doi se cunoșteau de 3 ani. Ulterior au devenit apropiați şi bărbatul o ajuta constant cu bani.

În ziua crimei, a recunoscut că a chemat-o pe Mirela la el acasă să mănânce. În timpul mesei s-au luat la ceartă din cauza unei datorii de 10.000 de lei şi a lovit-o cu scaunul. În aceeași seară, sora femeii a dat-o dispărută şi le-a spus polițiștilor despre turcul cu care avea o relație.

”El nu a mai fost deloc interesat nici măcar o secundă să sune. De fiecare dată când îl întrebam de Mirela, dacă stie ceva de ea, unde e, spunea că nu știe nimic. Și-a închis si telefoanele până când m-a sunat să-mi spună că vrea să-im dea înapoi buletinul Mirelei”, povestește sora victimei.

După mai bine de o lună de la crimă, afaceristul a fost arestat. Acum, turcul care a omorât-o pe femeie, a tranşat-o şi apoi i-a aruncat cadavrul pe un câmp de lângă autostrada A1 cere să-i fie schimbată încadrarea din omor în lovituri cauzatoare de moarte.

În replică, familia victimei a cerut să fie acuzat de omor calificat şi cere despăgubiri de un milion de euro.