Cine este soțul Violetei Alexandru și câți bani încasează de la stat în fiecare lună. Unde lucrează acesta

La acea vreme, soțul său, Doru Alexandru lucra la Baza 90 Transport Aerian Otopeni, unde avea un salariu anual de aproximativ 25.000 de lei pe an, adică de 2.000 de lei pe lună. Odată cu evoluția Violetei Alexandru a progresat și el. Astăzi, acesta este angajatul Ministerului Apărării Naționale, UM01835 din București, unde are un salariu peste dublu față de trecut, mai exact de 57.500 lei net pe an, adică de 4.791 lei pe lună.

Cum a ajuns Violeta Alexandru ministru în Guvernul PNL

După căderea Guvernului Cioloș, Violeta Alexandru s-a înscris în PNL și a devenit consiliera lui Ludovic Orban. În vara anului 2019 a ajuns președinte al organizației București, iar apoi ministru al Muncii. Aceasta a devenit chiar unul dintre cei mai populari membri ai cabinerului premierului.

A fost de mai multe ori ținta colegilor și adversarilor de partid și în acest mod a și reușit să iasă în evidență. Mult timp a fost în cărți pentru a candida la Primăria Capitalei, dar sondajele nu i-au fost deloc favorabile și într-un final liberalii au desci să-l sprijine pe Nicușor Dan, singurul cotat cu șanse reale să o învingă pe Gabriela Firea.

Ce studii are actualul ministru al Muncii

Violeta Alexandru are 43 de ani și este absolventă a Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative. De asemena ea are un master în Guvernanţă şi Dezvoltare Instituţională şi un altul în Afaceri Internaţionale şi Managementul Conflictelor.

Între anii 1994 şi 1997, a activat în Asociaţia Pro Democraţia în funcţia de coordonator relaţii publice, iar apoi a devenit pentru doi ani fost consilier în Departamentul de Comunicări Internaţionale şi Relaţii cu Românii de Pretutindeni din Administraţia Prezidenţială. A revenit apoi o perioadă la Asociaţia Pro Democraţia ca director executiv, iar ulterior a fondat Institutul pentru Politici Publice (IPP), unde a activat ca director până în noiembrie 2015, când a devenit ministru în Guvernul Cioloș.