Cine sunt cei mai căutați români de pe internet în acest an

Foto: Pixabay

Românii au căutat cel mai des pe Google, în acest an, informaţii despre serialul "Game of Thrones", despre Facebook, Simona Halep sau Liviu Dragnea, potrivit unui studiu realizat de o agenţie de profil.



Alte căutări frecvente au vizat modul de calcul al şomajului sau cazul de la Caracal.



"Analiza se referă la cuvintele pe care le-au căutat românii pe Google.ro în perioada ianuarie 2019 - noiembrie 2019. TargetWeb a identificat astfel unele pattern-uri interesante despre comportamentul pe care îl au românii în mediul online, care sunt cele mai folosite reţele sociale, ce au întrebat, care sunt cele mai căutate evenimente, filme, vedete sau festivaluri", precizează autorii.



Din punct de vedere al cuvintelor, volumul mediu lunar al celor mai căutate cuvinte pe Google este Facebook (16.600.000), Youtube (9.140.000), Meteo (7.480.000), Google (4.090.000) şi Emag (3.350.000).



"Dinamica trendurilor în ceea ce priveşte căutările fluctuează foarte mult şi în funcţie de perioada anului. Un exemplu foarte bun în acest sens este reprezentat de luna iulie, când în general mulţi utilizatori caută rezultatele examenului de Bacalaureat, astfel că este de aşteptat ca volumul de căutări să crească substanţial, după care să scadă repede. Există însă şi o serie de căutări mai generaliste, pentru care volumul de căutări se păstrează ridicat pe întreg parcursul anului. Tot mai mulţi internauţi folosesc telefoanele mobile şi mulţi dintre aceştia adresează întrebări pe Google direct prin căutare vocală. Am reuşit să identificăm care sunt întrebările realizate prin tastare dar şi prin căutare vocală, pentru a ajunge la cele mai concludente rezultate", a explicat Iulian Ghişoiu, directorul agenţiei SEO care coordonează site-ul www.targetweb.ro.



Cele mai frecvente întrebări pe Internet în 2019 au fost: Ce zi e azi?, Cum să faci bani? sau Cine este Alexandru Cumpănaşu? Alte întrebări au fost formulate pentru a afla când începe şcoala, când se schimbă ora, când e Black Friday sau cine a inventat becul.



Celebrităţile, evenimentele de mare anvergură, filmele dar şi anumite emisiuni rămân de asemenea în topul căutărilor. Serialele "Game of Thrones" şi "Puterea dragostei" sau Simona Halep şi Liviu Dragnea sunt în topul căutărilor.



"YouTube rămâne şi în acest an platforma numărul 1 în materie de streaming şi video sharing din lume, astfel că este utilizată zilnic de milioane de oameni de pretutindeni pentru a accesa videoclipuri din diverse domenii sau pur şi simplu pentru a asculta muzică", arată sursa citată.



Cuvintele cu cea mai mare creştere pe Youtube au fost Brawl Stars, "Puterea dragostei", "Povestea noastră" şi TikTok.



Pe de altă parte, subiectele cu cel mai mare interes de căutare au fost cazul Caracal, alegerile europarlamentare, catedrala Notre-Dame şi alegerile prezidenţiale.