Ciolacu: "Astăzi 200 de români au plătit cu viaţa această incompetenţă şi aroganţă a actualului guvern"

Întrebat de Mihai Gâdea, realizatorul emisiunii "Sinteza Zilei" dacă PSD va câştiga alegerile din 6 decembrie liderul PSD, Marcel Ciolacu a răspuns:

"Mai mult ca sigur PSD va câştiga aceste alegeri. Merg şi eu în campanie împreună cu colegii mei. Astăzi am avut unltima întâlnire video cu toate regiunile, toţi colegii mei sunt optimişti pentru că au contacte cu oamenii în această campanie şi îmi transmit acelaşi lucru.

Nu sunt adeptul sondajelor de opinie, după cum ama mai anunţat şi ştiţi acest lucru. În schimb, întotdeauna când preşedintele Iohannis iese şi încalcă constituţia şi îndeamnă lumea la vot pentru un anumit partid politic ştim sigur absolut toţi PSD-iştii că PNL-ul s-a dus în cap".

"Este cel mai bun baromentru. Când preşedintele este disperat că pierde guvernul său şi pierde această pârghie, atunci iese la televizor. Repet, nu cred că undeva în Europa un preşedinte îşi permite, mai ales într-o situaţie de criză cum suntem acum, sanitară şi economică să dezbine o ţară şi să propage ură doar pentru a avantaja un partid politic”, a spus Marcel Ciolacu în cadrul emisiunii "Sinteza Zilei” de la Antena 3.

Marcel Ciolacu: "Iohannis s-a descalificat pentru ocuparea funcţiei de preşedinte"

"Nu putem concepe ca după 30 de ani de democraţie în România, un preşedinte, membru al Uniunii Europene să îşi permită aşa ceva. Nu poţi să ieşi şi să îndemni lumea la vot pentru un anumit partid politic. Este inadmisibil. S-a descalificat pentru ocuparea funcţiei de preşedinte", a mai spus Ciolacu la Antena 3.

Care este rolul acestei campanii electorale

"Această campanie s-a transformat într-o ură între români, într-o perioada fosrte dificilă pe care o traversăm cu toţii şi nu numai în România, întreg mapamondul în acest moment traversează această criză sanitară.

În loc să venim cu soluţii, în loc să venim cu profesioniştii, cu specialiştii, in loc să interzicem politicienilor să se exprime în ceea ce priveşte pandemia. Eu aş fi fost primul care aş fi făcut acest lucru, să lasăm specialiştii să vină cu soluţii ca oamenii să aibă încredere în ceea ce văd la televizor. Am venit cu invenţii, cu minciuni, am venit cu acel grup strategic de comunicare, în care nimeni nu ştie cine face parte, se invocă specilişti dar nu-i nominalizează nimeni. Eu nu l-am autit pe Ludovic Orban să vină să zică, m-am sfatuit cu Ionescu sau pe preşedinte", a mai spus Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu: "Este prentru prima oară când depăşim numărul de decese cu 200"

"Nu înaintăm deloc, nu găsim soluţii iar astăzi 200 de români au plătit cu viaţa această incompetenţă şi aroganţă a actualului guvern. Este prentru prima oară când depăşim numărul de decese cu 200. În ritmul acesta o să ajungem prima ţară la numărul de decese”, a mai spus Marcel Ciolacu la Antena 3.