Florin Cîţu, declaraţie surprinzătoare: "Nu creştem taxele. Avem încredere în români..."

Cîţu susţine că statul a încasat mai mult în perioada pandemiei, în lunile august şi septembrie 2020, comparativ cu perioada similară de anul trecut, când criza sanitară nu începuse iar România avea creştere economică.

Ministrul a mai spus, fără a intra în detalii, că pe români îi aşteaptă "surprize pozitive în 2020" şi că liberalii aflaţi la guvernare "au încredere" că cetăţenii ştiu cum să-şi gestioneze banii.

"Socialiştii spun că liberalii vor face bugetul pe anul viitor şi au dreptate. Vom face bugetul pe anul viitor şi îl vom prezenta. Nu veţi vedea creşteri de taxe anul viitor. V-am spus acest lucru de când am preluat mandatul şi vi-l voi spune de fiecare dată (...) Am scos, din 2020, taxele introduse de socialişti, am scos supraacciza la carburant, am scos supraimpozitarea contractelor part-time, am eliminat Ordonanţa 114, plină de taxe. Am scos taxele şi am avut rezultate foarte bune. Am arătat că poţi să elimini din taxe şi să încasezi bani mai mulţi la buget. Avem în două luni consecutive, august şi septembrie, încasări la buget mai mari decât anul trecut, când era creştere economică şi erau şi aceste taxe ale PSD. Deci, noi nu avem nevoie de taxe pentru a aduce venituri la buget, ştim foarte bine, şi am demonstrat asta în 2020, să administrăm o economie cu taxe mai mici, mai puţine. Şi veţi vedea că acestea sunt surprizele şi anul viitor. Surprize pozitive pentru români, noi avem încredere că oamenii ştiu cum să-şi gestioneze banii (...)", a afirmat Florin Cîţu.