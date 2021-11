Clinica unde s-a tratat Petrică Mîțu Stoian, închisă două săptămâni

Terapia în camera hiperbară, tratamentul urmat de Mîțu Stoian după vindecarea cu infecția cu SARS CoV-2, nu este inclusă în protocolul Ministerului Sănătății.

Clinica Nera va fi închisă până pe 26 noiembrie

"Mai multe anchete sunt în plină desfășurare pentru a vedea cu exactitate ce anume s-a întâmplat în cazul cântărețului de muzică populară, Petrică Mîțu Stoian.

Începând de astăzi, timp de două săptămâni, până pe 26 noiembrie, clinica Nera, unde Petrică Mîțu Stoian a ales să se trateze, va fi închisă.

A decis conducerea acestei unităţi să facă acest lucru, până când procurorii vor decide cu exactitate ce anume se va întâmpla, dacă va fi cineva găsit vinovat de acolo, ori nu va fi găsit vinovat.

Cert este că Ministerul Sănătăţii a trimis acolo control Direcţia de Sănătate Publică din Drobeta Turnu-Severin şi verifică unităţile spitaliceşti în care Petrică Mîţu Stoian a fost internat înainte să piară.

Mai mult decât atât, tratamentul pe care acesta îl urma, post COVID, la clinica respectivă, nu era recomandat persoanelor care avuseseă boala şi acest lucru nu era prevăzut în protocolul Ministerului Sănătăţii", a transmis Roxan Ciucă, reporter Antena 3.

Sunt trei anchete deschise în paralel în cazul morţii lui Petrică Mîțu Stoian

Una pentru ucidere din culpă, alta administrativă a Colegiului Medicilor din Caraș-Severin, iar una solicitată de Ministerul Sănătății, prin DSP Caraș-Severin.

Se verifică atât competențele medicale ale personalului medical care l-a tratat pe Petrică Mîțu Stoian, cât și dacă s-au respectat protocoalele medicale.

Directorul DSP Caraș-Severin, Dan Milos, declara î urmă cu câteva zile, că în cazul în care se vor descoperi nereguli la clinica în care a fost tratat interpretul de muzică populară, aceasta va fi închisă:

"Controlul este în desfășurare și încă nu avem un raport preliminar. Nu este aplicată o măsura complemetară cu privire la suspendarea activității, dar dacă cei de la DSP constată nereguli, suspendăm sau închidem clinica".

Ministerul Sănătății, precizări despre decesul lui Petrică Mîţu Stoian: "Oxigenoterapia hiperbară nu se află în protocolul de tratament COVID-19"

Ministerul Sănătății anunță demararea unei anchete în privința decesului artistului Petrică Mîțu Stoian și face mai multe precizări în privința oxigenoterapiei hiperbare, tratamentul care i s-a aplicat artistului, bolnav de COVID-19.

De asemenea, Ministerul Sănătății susține că Direcția de Sănătate Publică Caraș – Severin a demarat o verificare la unitățile medicale în care a fost internat artistul.

"Se verifică condițiile igienico-sanitare și respectarea procedurilor înainte de efectuarea terapiei din camera hiperbară”, se precizează în comunicatul de presă al MS.

Oxigenoterapia hiperbară, tratamentul la care a fost supus Petrică Mîțu Stoian, nu se află în protocolul de tratament COVID-19, spune Ministerul:

"În ceea ce privește oxigenoterapia hiperbară, reprezentanții Comisiei de Medicină Fizică și de Reabilitare a Ministerului Sănătății au decis neincluderea acestei terapii în protocolul de tratament, având în vedere că, în prezent, nu există studii pertinente care să dovedească eficiența în COVID-19.

Singura mențiune privind camera hiperbară în cadrul Protocolului de medicină fizică și de reabilitare post-COVID-19 se află la secțiunea alte posibile dotări suplimentare ale unui centru de excelență în recuperare fizică."

Colegiul Medicilor s-a autosesizat în cazul morții lui Petrică Mîțu Stoian. Vicepreședintele explică ce se va întâmpla în continuare

Gheorghe Borcean, vicepreședintele Colegiului Medicilor, a explicat pentru Antena 3 ce se va întâmpla în continuare, odată cu această autosesizare:

"Marți, în ședința Colegiului Județean Caraș-Severin s-a produs procedural autosesizarea în baza unui articol din statut și pentru că în spațiul public au apărut afirmații și acuzații pentru presupuse neconformități medicale care ar fi dus la decesul lui Petrică Mîțu Stoian.

Am întocmit corespondență către Spitalul Județean Caraș-Severin ca să ne pună la dispoziție documentele medicale pe numele lui Petrică Mîțu Stoian. La fel, am scris la Clinica Nera ca să ne nominalizeze medicul sau medicii care au tratat pentru că nu am avut o informație exactă. Să ne spună exact numele lui și să ne dea diplomele și acreditivele și actele în baza cărora lucrează la acea instituției. Am cerut clinicii să ne înainteze documentele care autorizează și acreditează practica în acea instituție.

Am făcut o corespondență către laboratorul județean de medicină legală ca să ne pună la dispoziție rezultatele macroscopice, microscopie și toxicologice ale autopsiei cadavrului lui Petrică Mîțu Stoian. (...)

După ce vom avea dosarul medical al defunctului vom constata că acolo sunt niște înscrisuri medicale. Toate acelea vor trebui să ajungă la unul dintre colegii noștri expert în această specialitate (n.r. oxigenoterapia hiperbară) care să ne spună ce înseamnă lucrurile acelea. Indiferent care ar fi fost terapia, unul dintre colegii noștri trebuie să dea bibliografie, un fel de lecție pentru cei care vor judeca despre ce s-a întâmplat acolo pentru ca noi să fim în cunoștință de cauză.”

"Oricâți medici și-au pus semnătura pe acele documente medicale, aceea toți vor fi întrebați despre ce s-a întâmplat acolo", a explicat Gheorghe Borcean.

Investigația Colegiului Medicilor ar trebui să fie finalizată în două luni, a mai precizat vicepreședintele.

