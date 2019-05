Clipe de panică la Târgu Jiu. Un șofer a intrat cu mașina pe un trotuar circulat

Un bărbat care circula pe un trotuar din Târgu Jiu a fost accidentat, vineri după-amiază, de o maşină scăpată de sub control, fiind nevoie de intervenţia echipajelor de descarcerare pentru scoaterea acestuia de sub autovehicul.



Poliţişti din cadrul Poliţiei municipiului Târgu-Jiu au fost sesizaţi prin apelul 112, de către un participant la traficul rutier, despre faptul că pe bulevardul Ecaterina Teodoroiu a avut loc un eveniment rutier soldat cu o victimă.



"Din primele cercetări efectuate la faţa locului, s-a stabilit că un tânăr de 19 ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Ecaterina Teodoroiu, din direcţia centru către podul Turcineşti, a efectuat depăşirea unui autovehicul care circula în faţa sa şi semnalizase intenţia de a vira la stânga, a pierdut controlul volanului şi a intrat pe trotuar, unde a acroşat un bărbat de 63 de ani, din municipiul Târgu-Jiu, ce se afla ca pieton în faţa unei societăţi comerciale", se arată într-o informare de presă dată publicităţii vineri, de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Sălaj.



Potrivit sursei citate, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, şoferului fiindu-i întocmit dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă.



În urma accidentului, victima a fost imobilizată sub autovehicul, fiind necesară intervenţia echipajelor de descarcerare.



"La faţa locului s-au deplasat două echipaje pentru descarcerare şi un echipaj SMURD din cadrul Detaşamentului de Pompieri Târgu-Jiu, precum şi un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanţă Gorj. În urma impactului, bărbatul a rămas prins sub autovehicul. Pompierii militari au intervenit pentru scoaterea acestuia, care se afla în stare de conştienţă şi pentru acordarea primului ajutor calificat. Bărbatul a fost transportat de echipajul SMURD la Unitatea de Primiri Urgenţe Târgu Jiu", precizează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Gorj.



O altă femeie, ruda a victimei a suferit un atac de panică, fiind preluată de echipajul Ambulanţei şi transportată la UPU Gorj.



Maşina scăpată de sub control a avariat şi un chioşc comercial aflat pe trotuar.