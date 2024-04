Ministrul Familiei, reacţie în cazul copilului din Gorj care ar fi fost vândut în Germania: "Există mai multe speculaţii"

Ministrul Familiei, Natalia Intotero, a avut o intervenţie, la Antena 3 CNN, în cazul copilului din Gorj care ar fi fost vândut în Germania.

"Eu am fost ieri să mă asigur că fraţii minorului care acum se află în Germania sunt bine îngrijiţi de statul român prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. Alături de directorul DGASPC Gorj, m-am deplasat ieri pentru a mă întâlni cu aceştia. E vorba de un minor de doi ani şi jumătate şi de o minoră opt ani. Am discutat cu asistenţii maternali. Am fost în prezenţa psihologilor. M-am asigurat că ei beneficiază şi vor beneficia în continuare de sprijin din partea psihologilor şi că sunt foarte bine îngrijiţi.

Este un dosar instrumentat de DIICOT. DIICOT a fost sesizat de DGASPC, în urma unei solicitări din partea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, venită de la autorităţile de protecţie socială din Germania pentru a furniza mai multe date cu privire la situaţia minorului în cauză din România", a spus Natalia Intotero, ministrul Familiei, în direct la Antena 3 CNN.

Procurorii DIICOT au deschis o anchetă în acest caz şi încearcă să afle cum a fost scos minorul din ţară, ce acte au fost folosite pentru această tranzacţie şi cu implicarea căror funcţionari, pentru că ar fi vorba despre o procură falsă.

Totodată, există acuzaţii că băieţelul ar fi fost vândut de tatăl său pentru suma de 8.000 de lei.

"Există mai multe speculaţii în acest sens. Ceea ce pot eu să vă spun este că autorităţile statului, prin DGASPC şi prin DIICOT, au reacţionat cu promptitudine şi vreau să le mulţumesc celor de la DIICOT pentru implicare, pentru seriozitate şi profesionalism.

De asemenea, ce pot să vă mai spun este că săptămâna viitoare preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului va efectua o deplasare de urgenţă în Germania unde va sta la discuţie cu autorităţile germane în vederea repatrierii într-un timp cât mai scurt a minorului care acum este în grija lor", a mai precizat Natalia Intotero, ministrul Familiei.