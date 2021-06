Coadă de zeci de mașini de gunoi la centrele de sortare din București

Martorii spun că încă de la ora 6 dimineața mașinile vin în număr foarte mare, descarcă și apoi pleacă.

Unul dintre sortatori ar fi spus faptul că se angajează să primească în continuare deșeurile pentru sortare atâta timp cât primăria ar reuși să-i plătească într-un final datoriile restante, luni sau marți.

După ce Primăria Sectorului 1 a publicat 13 facturi emise în perioada noiembrie 2020 - mai 2021, în valoare de 23,7 de milioane de lei despre care spune că au fost achitate către firma de salubrizare, compania Romprest a reacționat luni seară și a atras atenția asupra faptului că Primăria Sectorului 1 are întârzieri de peste 200 de zile.

"Compania Romprest Service SA pune la dispozitia cetatenilor facturile neachitate, in numar total de 21 de facturi emise in perioada iulie 2020 – martie 2021, pentru servicii prestate si confirmate pentru operatiunile de Salubrizare stradala - curatenie cai publice, inclusiv valori reprezentand prestatia operatorilor de sortare-tratare-eliminare prin depozitare (colorate cu galben in centralizatoare) pentru deseurile din depozite necontrolate (colorate cu verde, respectiv valoarea serviciilor de colectare si transport al acestor deseuri din depozite necontrolate, cantitati de “gunoi” care au fost confirmate prin predare la statii/depozit, precum si facturile pentru activitatea de deszapezire, in valoare totala de 116.502.001,77 lei.

Cele mai vechi facturi aferente prestatiilor din anul 2020 inregistreaza intarzieri la plata de peste 200 de zile, ceea ce inseamna penalitati de intarziere pentru soldul datorat de peste 12 milioane de lei.”, a transmis Romprest într-un comunicat.

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă cere decretarea stării de alertă

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă a formulat vineri o cerere de instituire a stării de alertă în Sectorul 1, în contextul în care nu se ridică gunoiul în această zonă administrativă.

Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat că va da un răspuns marţi în cazul cererii, după ce va primi raportul Gărzii de Mediu.

„Am primit parţial de la Agenţia de Mediu un răspuns că dumnealor au monitorizat eventuale depăşiri ale indicatorilor, concentraţii de gaze sau PM10, PM 2, nu au descoperit depăşiri ale acestora. DSP a luat măsuri împotriva prestatorului, a amendat prestatorul cu 4.000 de lei şi a dispus ca acesta să-şi reia activitatea pentru spitale în 12 ore, ceea ce s-a întâmplat şi către populaţie în 48 de ore şi la fel lucrul acesta am văzut că se întâmplă. Avem şi aşteptăm pentru mâine Garda de Mediu să ne răspundă care sunt lucrurile pe care dumnealor le-au identificat (...) Garda de Mediu urmează să prezinte raportul mâine, sunt în control la Romprest şi la Primăria Sectorului 1 şi aceştia vor avea nişte concluzii în urma controlului”, a menţionat Alin Stoica, într-o declaraţie pentru presă.

După scandalul din Sectorul 1, Garda Naţională de Mediu a anunțat că va face controle în toate sectoarele din Capitală pentru a se asigura că societăţile care se ocupă de strângerea gunoiului îndeplinesc toate cerinţele legale.

