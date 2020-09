Codrin Ștefănescu a fost în vizită la Liviu Dragnea! ”E un om puternic, nu plânge, nu urlă!”

”Anunț pentru membrii, simpatizanții și sustinātorii PSD! Astāzi am fost in vizitā la Liviu Dragnea! Liderul nostru uitat de Ciolacu și echipa sa de academisti SRI, provizoriu aflați la conducerea partidului. Pe care și l-ar dori putrezit in închisoare și niciodatā liber. Liviu mi-a spus cā este pedepsit dupā interviul dat in presā! Singurul caz dupā Revoluția din Decembrie 89! I-au interzis dreptul la muncā, îl țin forțat in camerā, i-au interzis dreptul la pachete, vizite și interviuri in media! Deși sunt cereri imense in acest sens! Chiar și dreptul sāu la sānātate este refuzat, amânat, tergiversat. Trebuie sā se opereze la coloanā, are dureri imense și asteaptā sā i se permitā asta! E un om puternic, nu plânge, nu urlā! Dar ceea ce i se intâmplā este inadmisibil!

Sistemul este înfricoșat de el, știm asta! Dar unui patriot nu trebuie sā i se încalce toate drepturile, doar pentru cā PSD și opinia publicā tac complice! Sunt mulți oameni curajoși care vor lua poziție in sensul acesta! Eu sunt unul! Am vrut sā vā informez ca sā știți situația realā! Sunt sigur cā avocații sāi vor prezenta situația asta intr-o conferintā de presā in zilele urmātoare.

Fiți alāturi de el! Are nevoie, deși nu o cere!”, a scris Codrin Ștefănescu, luni, pe pagina sa de Facebook.

Citiți și: