Comuna din România unde părinţii şi copiii s-au întors la şcoală împreună: "Nu este o ruşine!"

Într-o comună din Buzău abandonul școlar a fost redus cu 75%, după ce copiii s-au întors la şcoală împreună cu părinţii pentru a-şi încheia studiile şi pentru a obţine diplomele de care au nevoie.

În comuna din judeţul Buzău, majoritatea familiilor iau drumul străinătăţii. În zonă este foarte greu să găseşti un loc de muncă, însă şcoala din comuna a dat semnalul că aici copiii îşi pot găsi un rost pe viitor.

"La nivelul unității școlare am format o echipă și împreună cu această echipă am mers din casă în casă și am întrebat oamenii dacă vor să-și continue studiile, fiind nevoie de aceste studii, deoarece ei sunt plecați, o parte nu mare a timpului în afară, iar ei au realizat că fără această diplomă, adeverință diplomă de opt clase, nu pot face nimic", a declarat Magda Oancea, directorul şcolii.

Sunt familii care au și câte patru, cinci copii la școală. Aceştia spun că dintr-un singur salariu nu pot sa le asigure pachetul micuţilor.

"Am vrut să le arăt copiilor mei pentru a merge și ei mai departe. Eu la vârsta mea, fiind mamă, să ajung odată cu ei la școală, să vadă că asta nu e o rușine și este o facilitate. Nu știu cum să vă explic. E cel mai bine mergând la școală", a explicat Nicolea Ghiţă, mamă a cinci copii.

"Avem proiectul cu masa caldă, care este accesat de primărie și primăria se ocupă de implementarea lui. Avem dotarea școlii prin proiectul pe care care l-am făcut în PNRR cu mobilier școlar și dotarea laboratoarelor", a precizat Romi Dedu, primarul comunei Vipereşti din Buzău.

Programe precum "Masa caldă" sau măsurile din Programul Naţional pentru Reducerea Abandonului Şcolar au determinat unele familii să se întoarcă din străinătate şi să îşi înscrie copii la cursuri.

Mai mult, numărul mare de elevi înscrişi a determinat conducerea şcolii din Vipereşti să înfiinţeze două clase noi din toamnă.