Controale ANPC la Mall Băneasa. Amenzi de peste 180.000 de lei, 10 spaţii închise temporar

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a controlat miercuri Mall Băneasa București, pentru a verifica modul în care acestea respectă drepturile consumatorilor prevăzute de lege.

”În urma fiecărei acțiuni de control, apar lacrimile operatorilor economici sancționați. Ba pandemia, ba că plouă afară, ceva s-a întâmplat, iar ei nu au putut să se adune și să respecte legea și, automat, consumatorul.

Mă gândeam să implementăm caselor de marcat o opțiune și să emită odată cu bonul fiscal și un șervețel de șters lacrimile pentru a le aduce aminte comercianților cât de mult încasează, dar de cheltuit pentru a-și întreține afacerea, nu prea cheltuie. În loc să caute scuze, mai bine ar căuta soluții de a ține lucrurile în ordine. Vor urma, pe rând, toate mallurile din București.

Poate învață unii de la alții, iar, împreună, să înțeleagă că cei care le aduc bani trebuie și respectați nu numai încasați”, spune Horia Constantinescu, președintele ANPC.

În urma controlului, au fost date amenzi de 187.000 lei și s-a dispus oprirea temporară a prestării serviciilor pentru 10 operatori economici, până la remedierea deficiențelor, verificările aflându-se în plină desfășurare.

Conform unui comunicat remis joi de ANPC, Neregulile constatate de comisari au fost:

- Comercializarea unor produse cu data limită de consum depașită

- Utilizarea unor vitrine și agregate frigorifice, de expunere a mărfii și de depozitare, neigienizate, sub tăvile metalice aflându-se acumulari masive de praf, grăsime, zone de vopsea exfoliată și rugină.

- Prezenta insectelor (gândaci și muște), la raionul de comercializare a produselor de cofetarie și pâine sau în spații de gătire

- comercializarea de legume și fructe cu modificări organoleptice

- Deficiențe de etichetare la unele produse cosmetice

- Emiterea unor certificate de garanție completate eronat

- Utilizarea unor materii prime sau semipreparate fără eticheta cu elementele de identificare și caracterizare și cu data limită de consum

- Folosirea unor preparate finite calde păstrate in agregate frigorifice

- Colectarea reziduală realizată îin recipiente fără capac

- Utilizarea unor ustensile de bucătărie neprofesionale, precum și a unor recipiente de plastic neigienizate corespunzător

- Folosirea unor electrocasnice profesionale (ex.: prăjitor de pâine), cu un grad avansat de uzură, cu rugină, resturi alimentare

- Utilizarea unor cântare de bucătărie neverificate și neomologate metrologic

- Lipsa din lista meniu a alergenilor și a ingredientelor care pot provoca intoleranțe

- Utilizarea unui spațiu de gătire neigienizat, cu pereți ciobiți, murdari, cu acumulare de materii organice în spațiile dintre aparatele de gătit și pereți, neechiparea adecavată a personalului din bucătărie

- Comercializarea înghețatei ambalate, fără nici un element de identificare, în stare decongelată, fără respectarea lanțului termic

- Nerespectarea regimului de temperatură pentru păstrarea preparatelor pe masa caldă, adică la minimum 60 grade Celsius

- Utilizarea unor vase de preparare neigienizate, cu strat gros de arsură, cu grad avansat de uzură

- Depozitarea unor produse direct pe paviment

- Folosirea unor ouă depozitate la temperatura mediului ambiant

- Deficiențe de etichetare la comercializarea bijuteriilor din metale prețioase (fără a avea pe etichetă trecut gramajul și fără a informa consumatorii în legatură cu natura și caracteristicile pietrelor)

- Nerespectarea condițiilor igienico – sanitare, în saloanele de frumusețe

- Lipsa traducerii în limba română

- Lipsa informațiilor și a emiterii formularelor de schimb valutar.