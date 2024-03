ANPC anunță controale la toți producătorii de carne de pui: ”Lucrurile fac să pară cu totul altfel”

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a transmis că urmează să efectueze o serie de controale la toți producătorii de carne de pui.

Sursa foto: DuKai photographer Getty Images

Comisarii ANPC urmează să desfășoare controale la toți producătorii de pui, după ce, în ultima perioadă, a fost descoperită carne de pui colorată artificial cu o substanță galbenă.

”În urma declarațiilor mediatizate privind carnea de pui crescut cu porumb, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a inițiat controale în limita competențelor la toți producătorii care oferă acest tip de carne.

Verificările au relevat câteva nereguli la un număr restrâns de producători, produsele lor fiind momentan considerate neconforme și supuse unei analize detaliate, inclusiv a rețetelor de furaje utilizate”, potrivit unui comunicat de presă, notează Mediafax.

Până în acest moment au fost efectuate și alte controale, în urma cărora au fost recoltate și probe de la categoria de carne de pui, pentru a ne asigura de conformitatea acestora cu standardele și legislația in vigoare. Astfel, s-au luat toate măsurile necesare pentru a menține un nivel înalt de protecție a consumatorilor.

Horia Constantinescu, șeful ANPC, susține că furajele care dau culoarea galbenă a puilor nu sunt toxice pentru păsări sau pentru om, însă reprezintă o "practică comercială înşelătoare".

"Din păcate, destul de extinsă este situaţia. Am stat de vorbă şi cu alţi operatori economici la nivelul industriei, ce ne-au semnalat că această situaţie trenează de foarte mult timp. Nefiind un medic veterinar, nu sunt foarte priceput în domeniul hrănirii puilor, dar am investigat şi am văzut că aceştia sunt hrăniţi cu anumite furaje ce dau culoarea...

Nu toxice, nici pentru păsări, nici pentru om, dar vorbim aici de o practică comercială înşelătoare, vorbim de o situaţie cu care se confruntă foarte multe dintre gospodinele ce aleg de la raft puiul mai galben, ştiind cumva, din generaţie în generaţie, că acela este cât mai apropiat calitativ de puiul de ogradă, de demult.

Ori, iată că aici lucrurile fac să pară cu totul altfel, în sensul în care pui crescuţi doar câteva zeci de zile aparent sunt pui de calitate superioară, în condiţiile în care de fapt au fost vopsiţi, aşa cum spuneam, ca o cioară", a afirmat Horia Constantinescu, conform Agerpres.