Copil imobilizat temporar în scaunul cu rotile, umilit în timpul unei vizite la Castelul Corvinilor. Este inadmisibil!

Sursă: Facebook/ George Măgureanu

George Măgureanu, tatăl unui copil imobilizat temporar într-un scaun cu rotile, a povestit pe Facebook un moment umilitor prin care a trecut la Castelul Corvinilor. Tatălui i-a fost interzis să intre cu copilul său în una dintre încăperile castelului.

„Pe finalul vacanței de vară am decis să bucur copilul meu cel mic cu cateva dintre locurile unice ale acestei țări, nesocotind faptul ca temporar este țintuit în scaun rulant. Covasna, mocănița de aici, Comandău, Brașov, Poiana, Cetatea Rupea, Viscri, Biserca fortificata de aici, Sighisoara, Praid si salina aferentă, Voineasa și mocănița corespunzătoare, Hunedoara, Castelul Corvinilor, muzee etc. Cu o zi înainte de a ajunge la Castelul Huniazilor, am sunat sa intreb în ce măsură am acces cu căruciorul rulant al fiului. Mi s-a răspuns politicos că “foarte puțin, în curtea interioară, la fântană și veți afla legenda fântânii, pentru că sunt scări și nu știu cum veți putea urca”. Nu mi s-a spus nimic despre vreo interdicție sau restricție a accesului cu scaunul cu rotile. Am decis cu cel mic că merită. Drept pentru care am ajuns la Castelul Corvinilor. Ciuciu acces pentru aștia în cărucioare.Ok. Înțeleg că e monument istoric si nu se poate aduce atingere aspectului și arhitecturii. Dar s-au putut pune turnicheți metalici la intrare, pentru scanarea biletelor.Intru cu fi-miu în curtea interioară.Apoi în camera torturii. Cu scaunul rulant. Simt prima privire apăsătoare a unei doamne care supraveghea incinta cu pricina. O ignor. Erau momente prea dragi nouă pentru a fi ruinate astfel. Urc la primul etaj. Singur. Fără ajutor. Așa cum am invățat ca poți urca un scaun rulant. Am experiență aș zice...Intrăm în “Sala Domnițelor”. Aici, în timp ce împingeam și trăgeam la carucior, o altă doamnă supraveghetoare grăiește autoritar: “nu aveți voie cu cărucior aici in castel!”. Mi-a căzut cerul în cap! Am crezut că face mișto de noi sau că suntem la camera ascunsă. Instantaneu mă repliez si-i replic: “doamnă, aveți grijă ce scoateți pe gură!” “Domnule, să știți că așa ne-a transmis conducerea și nu este voie cu carucior!”. Mă uit în ochii ei si-i spun: “aveți grijă ce vorbiți și evitați să mai debitați inepțiile astfel încât să vă vadă și audă copilul ăsta. Este destul de diferit și nu are nevoie de traume suplimentare pentru că-i respingeți accesul!” Am ieșit clocotind... Domnița aceea mai debita ceva dar cine o auzea...”, a relatat Geore Măgureanu pe Facebook.

Sorin Ticu, directorul muzeului Castelului Corvinilor și-a cerut scuze pentru comportamentul angajațiilor.

„Doresc să îmi exprim regretul pentru respectivul incident, fără precedent în activitatea noastră, ce reprezintă un exces de zel al unui angajat al Castelului Corvinilor și nu o regulă impusă la vizitarea monumentului, fapt confirmat foarte corect de către d-voastră prin redarea conținutul convorbirii telefonice pe care ați avut-o în prealabil cu unul din angajații Castelului și în care nu vi s-au prezentat eventuale restricții la vizitarea monumentului. În momentul în care mi s-a adus la cunoștință, în calitate de director al Castelului Corvinilor am dispus permiterea imediată și nerestricționată a accesului cu respectivul cărucior rulant, cum de altfel prevede și legislația în vigoare.Regretăm profund neplăcerile create și vă asigur că persoanele implicate vor fi sancționate pentru modul neprofesional în care au gestionat respectiva situație, ce reprezintă o pată pe obrazul întregii echipe care își desfășoara activitatea în Castelul Corvinilor”, a răspuns Sorin Ticu direct la postarea lui George Măgurean de pe Facebook.