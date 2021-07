Un craiovean a fost taxat 70 de ori pentru o oră de parcare. S-a trezit fără bani în cont

Întâmplarea a avut loc în luna iunie, iar până acum bărbatul nu a reuşit să îşi recupereze banii. Acesta spune că din cauza unei erori a sistemului de plată a parcării prin sms, s-a trezit cu 35 de euro retrași din cont, pentru o oră de parcare, potrivit gds.ro.

"Au fost 70 de mesaje care au venit unul după altul"

„Pe 22 iunie am mers în centrul Craiovei, în zona English Park, şi am parcat acolo. Am trimis mesaj pentru o oră de parcare şi a fost totul în regulă. Apoi am mers la un local din apropiere şi deoarece aproape trecuse o oră, am mai trimis încă un mesaj pentru o altă oră de parcare. În momentul în care am trimis mesajul mi-a apărut o eroare şi îmi spunea că mesajul nu a fost trimis. Am mai încercat încă o dată să îl trimit şi îmi arăta aceeaşi eroare.

În final am decis să plec spre maşină pentru că dacă am văzut că nu se trimit mesajele am zis că nu vreau să risc amenda. Când am ajuns în maşină au început să curgă mesajele. Au fost 70 de mesaje care au venit unul după altul. Iniţial am crezut că este o eroare. Însă, a doua zi am verificat în cont şi fusesem taxat pentru toate cele 70 de mesaje. În total, 35 de euro cost suplimentar“, a povestit Cristian Iordache.

„I-am sunat pe cei de la reţeaua de telefonie şi mi-au spus, la început, să aştept să mi se emită factura. Apoi, mi-au spus că ei nu au ce să facă pentru că lor le apare ca un cost suplimentar din mesaje speciale. Practic, mi-au transmis că trebuie să plătesc factura că nu am cum să îmi recuperez banii“, a mai adăugat bărbatul.

