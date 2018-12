Creare magazin online în tendințele anului 2019! (P)

Având în vedere statisticile și tendințele de creștere continuă în vânzările online, fără a neglija și concurența tot mai acerbă, a dispune de un magazin online performant în zilele nostre este un must have. Simpla prezență în online, fără a avea o platformă adecvată și servicii de promovare constante s-ar putea să nu facă o diferență prea mare în rata vânzărilor mult așteptate. Performanță, conținut de calitate și adaptabilitate se pare că sunt cerințele aflate mereu la modă indiferent de an, indiferent de sezon.

Pentru a dispune de o platformă de e-commerce mereu actualizată este indispensabil să recurgeți la o agenție specializată, cu tradiție și dedicată, să apelați la serviciile de creare magazin online de la IT eXclusiv.

Felul în care se fac vânzări astăzi nu mai este la fel cu cel în care se făceau vânzări ieri și s-ar putea să nu mai fie la fel de potrivit cu felul în care se va face comerț mâine. Este o trăsătură a marketingului din toate timpurile, cu atât mai mult a vremurilor dinamice în care trăim. Și cine să fie mai la curent cu noile tendințe decât cei care creează și updatează zilnic magazine online.

Se vorbește foarte mult despre inteligență artificială, inflenceri și realitate virtuală, despre schimbările spectaculoase pe care le pot aduce în felul în care se face promovarea și marketingul online. Dar până ca toate aceste evoluții să fie aplicabile la scară largă o să mai treacă ceva timp.

Și pentru că ziua de mâine, este mai aproape decât cea de poimâine, cel mai bine ar fi să ne referim la lucruri practice pe care le putem aplica încă din anul 2019.

Care sunt cele mai importante elemente pe care trebuie să le avem în vedere în anul 2019 în crearea și achiziția unui magazin online:

1. Performanța și calitatea navigării în site rămân trăsăturile cheie de care trebuie să ținem seama în crearea sau achiziția unui magazin online în 2019.

Cei care pot furniza cele mai multe detalii despre direcția în care va evolua crearea unui magazin online sunt coordonatorii departamentelor de marketing. Ei pot evalua cel mai bine dacă felul în care descrierile produselor, conținutul prezent pe site, optimizarea și promovarea magazinului online au condus la rezultatele dorite și pot veni cu sugestii pentru ce poate fi îmbunătățit în acest sens. Tot ei pot transmite cel mai bine programatorilor ce module trebuie adăugate și îmbunătățite pentru a obține rezultatele optime, atât pentru vânzător, cât și pentru client.

Având în vedere că din ce în ce mai mulți utilizatori consultă și fac achiziții de pe mobil, varianta adaptată acestui tip de display trebuie să fie la fel de performantă ca și cea pentru tabletă sau pentru calculator. Așadar responsive este și rămâne o caracteristică obligatorie a unui magazin online ce vrea să vândă.

Viteza de încărcare a unui site poate face diferența dintre a rămâne să consulți o ofertă sau a alege următoarea variantă. Optimizarea dimensiunii, tipurilor și rezoluției imaginilor pot aduce îmbunătățiri semnificative. Cu cât un site se încarcă mai rapid, cu atât va fi mai apreciat de Google și de utilizatorul final. Oamenii sunt nerăbdători. Vor ceva și vor acum. Viteza paginii este importantă pentru SEO, dar este și mai importantă pentru experiența utilizatorului, conversie și fericirea generală a clienților. Viteza de încărcare a unui site este un factor de clasare important pentru Google.

2. Marketingul prin conținut rămâne un instrument de autoritate și de promovare de foarte mare importanță.

Prezentarea produselor, descrierile cât mai detaliate despre calitățile și avantajele lor, recomandările clienților, clasarea produselor după diverse criterii pot influența foarte mult direcția și decizia de cumpărare a clienților. Marketingul prin conținut nu este ceva opțional pentru autoritatea și valoarea unui magazin online, ci este un element de departajare important și semnificativ.

Comunicarea acum nu mai poate fi unidirecționată de la comerciant la cumpărător, printr-un mesaj comercial unic. Clientul este astăzi un element activ și definitoriu în procesul de vânzare și de prezentare a produselor.

Marketingul prin conținut ajută companiile de comerț electronic să interacționeze mai bine cu clienții, să furnizeze informații și, în cele din urmă, să vândă produse. Strategiile de marketing prin conținut și SEO au devenit foarte strâns legate.

În 2019 marketingul prin conținut va continua să crească și va deveni o parte esențială a marketingului din comerțul online.

Prezența în rețele de social media și păstrarea unei conexiuni permanente cu publicul interesat este foarte importantă. Nu scopul de a vinde este aici important, ci comunicarea permanentă, primirea feed back-ului clienților, luarea pulsului preferințelor și noilor tendințe de cumpărare.

3. Publicitatea plătită, axată pe publicitatea pentru dispozitivele mobile și pe dezvoltarea de aplicații mobile poate îmbunătății vizibil rata conversiilor.

Este timpul să vă axați bugetul de promovare a magazinul online pe optimizarea pentru dispozitive mobile. Dacă nu aveți deja un design responsive sau aplicații mobile nu mai este timp de pierdut. În 2019, ar trebui să investiți un procent mai mare din marketingul dvs. pay-per-click în promovarea pe mobil. Potențialul este masiv.

Potrivit ultimelor estimări, peste 75% dintre utilizatori consultă ofertele și caută informații de pe dispozitive mobile. Mai mult de jumătate dintre conversiile PPC provin de pe dispozitive mobile.

Dacă doriți să aveți parte de cel mai nou design în materie de comerț electronic, de performanță, marketing prin conținut, optimizare SEO și campanii PPC adaptate nevoilor pieței din 2019 alegeți serviciile de creare magazin online de la IT eXclusiv.