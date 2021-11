Bărbatul care a ucis-o pe fetiţa de patru ani din Arad a fost arestat preventiv

Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Anterior, acesta fusese reținut pentru 24 de ore. Bărbatul este acuzat de violenţă în familie raportat la infracţiunea de omor şi profanare de cadavre sau morminte.

Conform unui comunicat transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, inițial a fost găsit un picior al copilei, în cartierul Bujac din orașul Arad, lângă cimitir. La la o distanţă de aproximativ 50 metri a fost identificat şi cadavrul, care prezenta urme de carbonizare în parte inferioară şi lipsa picioarelor.

După autopsie, medicul legist a stabilit că victima este o fetiță cu vârsta cuprinsă între 5-6 ani, că moartea a fost violentă şi a fost cauzată posibil unui traumatism cranio-cerebral acut cu prezenţa unui hematom subdural. Fetița ar fi murit cu 24 - 48 de ore înainte de găsire.

Anchetatorii au reușit reconstituirea chipului copilei și așa au ajuns la presupusul criminal.

Tatăl natural al fetiței a aflat din presă că i-a murit copilul. Acesta este plecat în Olanda la muncă și este în stare de șoc acum. Bărbatul spune că va veni acasă pentru a-și salva măcar băiatul. Daniel Oancea a vorbit în exclusivitate, la News Hour with CNN, despre cumplita tragedie.

"Nici nu știu ce să mai spun - sunt copleșit de durere. Până la ora actuală nu am vorbit cu nimeni. Sunt în șoc, nu știu nimic. Nici nu știu ce să explic sau să spun. Nu am sunat încă autoritățile pentru că nu știu încă ce să întreb. Am auzit atât de multe încât nici aer nu mai am", a spus Daniel Oancea, tatăl biologic al fetiței de patru ani din Arad ucisă de concubinul mamei.

Fetiţa de 4 ani ucisă la Arad avea autism, iar în momentul crimei mama sa era în maternitate, unde născuse al treilea copil.

În faţa poliţiştilor, suspectul, tatăl copilei, a explicat că fata era tot timpul agitată. Enervat de faptul că avea prea multe de făcut, tânărul de 23 de ani a recurs la gesturile extreme.

