Cristi Popovici, jurnalist Antena 3, transmisiune LIVE de la graniţa dintre Ucraina şi Rusia | "Am văzut tehnică militară, tancuri, deplasări de trupe"

"Am ajuns la Harkov, un oraş foarte mare aflat la 30 de kilometri de graniţa cu Rusia şi pe măsură ce ne-am îndepărtat de Kiev către Harkov, pe drumul acesta expres de vreo 300 de kilometri, am văzut tehnică militară, am văzut tancuri, TAB-uri şi deplasări de trupe în afara oraşelor.

În interiorul oraşelor nu se simte tensiunea conflictului, însă în afara da pentru că sunt exerciţii militare care se desfăşoară în toată Ucraina, mai ales că, aseara, televiziunile de la Moscova au prezentat filme de propagandă în care sunt prezentate foarte multe trupe ruseşti cu armament, cu tancuri, cu tunurile îndreptate spre Ucraina.

În acelaşi timp, vedem desfăşurări de forţe şi în Europa, dar şi în Ucraina. Sunt spijiniţi ucraineni, atât populaţia civilă, cât şi armata de Occident. Cetăţenii, prin exerciţii comune, prin instrucţie făcută de militari americani şi de asociaţii, de miliţii paramilitare.

De partea cealaltă, avem mişcări de trupe în România şi în Polonia. Mii de militari trimişi în aceste două ţări. Potrivit autorităţilor ucrainene, Rusia se pregăteşte masiv, cu aproximativ 50.000 de soldaţi în sud-estul Ucrainei şi încă vreo 30.000 de soldaţi în Crimeea, peninsula anexată în 2014.

Populaţia este liniştită, însă planează suspiciunea conflictului peste tot. Oamenii sunt îngrijoraţi, dar îşi văd de lucru, însă peste tot se discută despre ce intenţionează să facă Rusia.

Totodată, continuă şi dialogul diplomatic. Astăzi, la Kiev va veni preşedintele Turciei, care are o relaţie bună cu Rusia, se vrea un intermediar între cele două state, însă îşi vede şi interesele economice. Există şi o declaraţie a autorităţilor israeliene, care au comunităţi mari atât în Ucraina, cât şi în Rusia, şi care cumva vor să liniştească Occidentul, spunând că nu va exista un conflict major, un război între cele două state.

Moscova vrea ca Ucraina să îşi oprească, într-un fel, expansiunea şi tendinţele pro-europene, iar de cealaltă parte, NATO îşi doreşte o Ucraină stabilă, fără influenţe ruseşti. Cele două ideologii sunt contrare şi de aici şi criza în care ne aflăm în această perioadă", a declarat Cristi Popovici, jurnalist Antena 3.