CTP, despre febra iodului: "Printre oamenii care s-au năpustit în farmacii or fi și din cei care spuneau că după vaccin le creşte cap de crocodil"

"Toți oamenii aceștia care s-au năpustit acum pe farmacii ca să cumpere iodură de potasiu, precum și suplimente alimentare cu iod - care nu fac doi bani (nu fac doi bani în general, dar acum cu atât mai mult) - s-au năpustit să le cumpere fără să știe nimic.

Oamenii aceștia nu știu ce e izotopul de iod radioactiv, cum se duce în tiroidă, care este perioada de înjumătățire a izotopului de iod radioactiv - care este o săptămână (după o săptămână, iodul radioactiv s-a dezintegrat, nu mai este un pericol).

Deci, această pastilă de iod - care e o pastilă concentrată, specială, care se găsește în unitățile medicale, probabil la Spitalul Militar - se dă în primele ore de după o posibilă contaminare cu radioactivitate, nu se dă înainte! Dacă ți-o dă înainte, îți îmbolnăvește tiroida, n-are ce să caute suplimentul acela enorm de iod.

Ce face iodul ăsta? Dacă primești pastila, pentru o perioadă scurtă de timp, câteva zile, intră în tiroidă - creându-i niște probleme - și nu dă voie iodului radioactiv, izotopului care intră în organism pe gură, prin respirație, cu praful, să intre în tiroidă și să producă, bineînțeles, cancer. Asta e cu iodul", a explicat CTP, potrivit digi24.ro.

Gazetarul este de părere că printre cei care s-au înghesuit să cumpere iod de la farmacie se află, probabil, și persoane care refuzau vaccinul anti-COVID de teama presupuselor efecte negative.

"Am o singură întrebare: oamenii aceștia, printre ei or fi și dintr-ăia care spuneau nu mă duc să mă vaccinez, domnule, că-mi crește cap de crocodil, îmi cresc solzi, așa cum am auzit eu la televizor, rămân femeile sterile, nu mă duc, domnule!

Și acum, s-au dus după pastila de iod fără să-și pună cea mai mică întrebare înainte de a o băga în gură", a continuat Cristian Tudor Popescu.