Cristoiu: Mesajele președintelui Iohannis sunt mesaje de agent sanitar. Nu trec prin suflet

“Istoricii viitorului, după ce vor rămâne uluiți, vor pune mesajele la o parte”, a spus analistul în emisiunea “Gândurile lui Cristoiu”.

Redăm ideile principale:

"La Iohannis am luat mesaj cu mesaj și principalul este ca românii să se spele pe mâini"

- Klaus Iohannis a intervenit de aproape 20 de ori până acum prin mesaje publice, adresate națiunii, și am zis: dacă aș fi un istoric al viitorului ce spun aceste mesaje... E limpede că ele trebuie să conțină cuvinte de înflăcărare. De îmbărbătare, mesajul trebuie să transmită o puternică convingere că lucrurile sunt sunt control și sub comanda mea națiunea va învinge.

-Mesaje, cum au fost al lui Churchill, Roosevelt pe timp de război sunt capodopere din punct de vedere oratoric. La Iohannis am luat mesaj cu mesaj și principalul este ca românii să se spele pe mâini. Al doilea- să nu ne dăm mâna unii cu alții, al treilea- păreri de pe net că boala se ia de la om la om, că virusul e ucigaș.

„Mesajul trebuie să aibă mai mult conținut, în toate țările lumii comanda a fost preluată de un singur om”

-Nu am mai pomenit așa ceva, aceste mesaje sunt de agent sanitar. Am ales totuși, în noiembrie 2019 un președinte. La dl Klaus Iohannis nu am găsit o singură idee generală, o formulare pe care simt nevoia și ca istoric să sar în sus, să pun mâna pe arme să trag în virus.

-Mesajul trebuie să aibă mai mult conținut, în toate țările lumii comanda a fost preluată de un singur om, premier, președinte, dacă ne uităm la mesajele date națiunii de ei, se referă la o puternică notă de îmbărbătare, prin stârnirea emoției, gen discurs al lui Churchill, ne așteaptă vremuri grele, dar vom învinge. Este obligatoriu ca un asemenea mesaj să emită această convingere, stare de spirit, „sub comanda mea vom învinge”.

Este obligatoiu, nu trebuie să spun că vom învinge, că spusă de Iohannis poate să fie mai ridicolă decât spălatul pe mâini, trebuie să fie într-un context. Trebuie să ne arate cum vom învinge.