Ministrul Sănătății: "Suntem într-o criză majoră. Sper să nu ajungem în situația în care nu mai avem soluții"

Cele două mari probleme cu care se confruntă instituţia pe care o conduce sunt paturile ATI şi lipsa medicamentelor pentru tratarea COVID a celor aflaţi în stare critică, a spus oficialul, potrivit digi24.ro.

"În fiecare zi lucrăm la aceste chestiuni. Eu sper să nu ajungem la situația în care nu mai avem soluții. Astăzi avem soluții.

Cred că și mâine și poimâine avem soluții, dar soluția trebuie să fie complementară cu soluția individului. Soluția fiecărui individ este aceea de vaccinare, de responsabilitate față de tine însuți și față de ceilalți", a spus Cseke Attila.

Paturi COVID, la spitalele Witing și Sf. Ștefan din Bucureşti

În prezent, România are deja peste 1.500 de pacienți COVID la terapie intensivă și se străduiește să organizeze noi paturi pentru ATI, la spitalele Witing și Sf. Ștefan din Capitală.

"Vineri se avizează Spitalul Sf. Ștefan pentru paturi COVID și am avut o discuție cu dl. ministru Vîlceanu (interimar la Transporturi - n.r.) pentru a demara și la Witing și a lua avizele pentru a avea paturi COVID și la acest spital", a mai anunțat ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila.

București, zona de vest Timișoara-Arad şi Iași sunt zonele "fierbinți" ale actualei crize sanitare din România, potrivit ministrului.

COVID: Aproape 1.000 de morți în trei zile

Coronavirusul, mai ales noua variantă Delta, face tot mai multe victime zi de zi. Aşa se face că, în ultimele trei zile, 1.000 de oameni au murit.

"Oricât de tineri suntem, oricât de bine suntem din punct de vedere al formei fizice, virusul nu alege după aceste criterii sau statut social. Acest virus chiar este ucigaș.

Am avut 282 de decese astăzi (joi - n.r.), ieri (miercurir - n.r.) am avut 331 și cu o zi înainte am avut în jur de 300. Sunt aproape 1.000 de decese în trei zile.

Nu vreau să spun că este apocalipsă, că nu este, dar totuși suntem într-o criză majoră, în care toți trebuie să înțelegem că avem o anumită răspundere și trebuie să ne protejăm", a punctat Cseke Attila.

Bilanț COVID-19 din 7 octombrie 2021, în România. Grupul de Comunicare Strategică a anunţat că au fost înregistrate 14.467 noi cazuri de coronavirus.

Până joi, 7 octombrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.318.367 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 3.141 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

Până joi, 38.542 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au murit.

Academicianul Constantin Bălăceanu-Stolnici vine cu un mesaj pentru populaţie, la vârstă de 98 de ani, şi cere să fie ascultate sfaturile celor "de meserie", spunând că pandemia era gata, dacă oamenii ascultau de medici.

"Eu am mai întâlnit astfel de... nu chiar pandemii planetare atât de dezvoltate (...), dar am apucat şi în copilăria mea, în tinereţea mea şi în lungă mea carieră care este de peste 75 de ani de medicină practicată.

Am apucat epidemii de gripă, am apucat epidemii grave de poliomielită (...), epidemii de scarlatină, era tuberculoza care omora mii şi mii de oameni, era sifilisul care pe vremea aceea era ucigător, malaria şi altele, toate aceste epidemii au speriat populaţiile şi până la urmă s-au sfârşit cu bine (...).

Această pandemie ar fi fost demult terminată dacă oamenii ar fi fost înţelegători şi ne-ar fi ascultat pe noi cei care ştim secretele - între ghilimele - ale virusurilor şi ce trebuie făcut pentru ca să scăpăm de ele", a transmis academicianul.

