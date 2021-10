Acad. Bălăceanu-Stolnici, la 98 de ani: "Pandemia ar fi fost demult gata, dacă oamenii îi ascultau pe medici. Virusul trebuie atacat cu anticorpi"

Academicianului doctor Bălăceanu-Stolnici a transmis mesajul miercuri, înainte de a primi doaza a treia de vaccin anti-COVID, după cum se arată pe pagina de Facebook RO Vaccinare.

"Eu am mai întâlnit astfel de... nu chiar pandemii planetare atât de dezvoltate (...), dar am apucat şi în copilăria mea, în tinereţea mea şi în lungă mea carieră care este de peste 75 de ani de medicină practicată.

Am apucat epidemii de gripă, am apucat epidemii grave de poliomielită (...), epidemii de scarlatină, era tuberculoza care omora mii şi mii de oameni, era sifilisul care pe vremea aceea era ucigător, malaria şi altele, toate aceste epidemii au speriat populaţiile şi până la urmă s-au sfârşit cu bine (...).

Mesajul acad. Bălăceanu Stolnici, când a făcut doza trei de vaccin anti-COVID

Această pandemie ar fi fost demult terminată dacă oamenii ar fi fost înţelegători şi ne-ar fi ascultat pe noi cei care ştim secretele - între ghilimele - ale virusurilor şi ce trebuie făcut pentru ca să scăpăm de ele", a transmis academicianul.

"Nu putem să-l atacăm decât cu un singur lucru, cu anticorpi. Anticorpii sunt nişte medicamente, naturiste, în fond, create de organismul nostru, de sistemul imunologic al organismului nostru, dar pentru ca să le creeze, îl stimulăm.

Şi vaccinul nu este altceva decât o proteină cu o anumită formă sau un ARN cu o anumită construcţie care îl stimulează şi îl învaţă care este virusul pe care trebuie să îl atace.

Vaccinul a fost înţeles în mod greşit ca un medicament, nu este un medicament. Vaccinul este stimulator al unei fabrici de medicamente pe care le avem în corpul nostru: sistemul imun", a precizat Constantin Bălăceanu-Stolnici.

Cât despre teoria conspiraţiei, Constantin Bălăceanu-Stolnici se arată dezamăgit, mai ales atunci când se referă la medici: "Nu îmi explic de ce a fost construită o întreagă mitologie, o întreagă gamă de tipul conspirativ care a zguduit încrederea populaţiei în folosirea vaccinului şi în special a acestui vaccin.

Nu am văzut oameni care să protesteze când făceam serul antitetanic, nu am văzut să protesteze când ni se făcea serul antirabic, nu am văzut oameni care să protesteze atunci când, plecând în străinătate, în ţări tropicale, le făceau vaccinări pentru febra galbenă şi pentru alte boli.

Aici a izbucnit această stranie amplificare de poveşti care nu au nicio bază ştiinţifică. Şi lucrul nu este specific României, este pe întreaga planetă".

Academicianul susține că și oameni inteligenţi cred în acest teorii. "Este stupefiant să vezi oameni pe care îi credeam că sunt oameni în care poţi să ai încredere, dar s-au pierdut în mrejele pe care această nenorocită propagandă le-a răspândit".

Bălăceanu-Stolnici: "M-a durut să văd că medici au răspândit neîncrederea în vaccinare"

"M-a durut să văd că medici, oameni care au făcut medicină şi ştiu foarte bine ce este un vaccin (...) au răspândit neîncrederea în vaccinare. Am văzut studenţi la medicină, mi-a crăpat obrazul de ruşine, am văzut studenţi la medicină refuzând să se vaccineze, făcând propagandă de anti-vaccinare şi stând la coadă ore întregi ca să-şi facă testări numai ca să nu facă vaccinul.

Mi se pare un lucru de neînţeles. Nu avem alte măsuri decât izolarea, care este determinată de legislaţie, purtarea măştii, care este combătută numai de cei care nu au suficienţi neuroni să înţeleagă importanţa ei, şi vaccinarea", a declarat academicianul.

