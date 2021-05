CTP, un nou atac la adresa Dianei Șoșoacă: "Ce-o să mai facă senatoarea Cascada Urlătoarea, biata de ea?”

„Gândul meu se îndreaptă în aceste momente către cine? Eu nu sunt creștin, dar probabil sentimentul este creștinesc. Către toți antivacșii, către toți antimască, toți conspiraționiștii covidului, care un an și ceva au avut un sens în viață. Oamenii ăștia au fost și ei cineva vreme de un an și ceva. S-au simțit importanți.

Au fost mai deștepți decât noi, ăștia, botnițarii, ăștia care s-au înțepat, ei au fost deștepți, dom'le - nu mă prostiți voi pe mine! Și acum? Acum cred că vor cădea într-un soi de depresie, cum s-a întâmplat cu indivizii ăia, QAnon, din America, organizația de conspiraționiști frizând demența, în clipa în care Trump nu a reușit să întoarcă rezultatul alegerilor, în care nu a venit cu armata să-i aresteze pe congresmeni. Nu. Și atunci, întrebau pe net: Și noi ce facem acum? What we gonna do now? Acu' ce facem? Nu mai avem niciun scop în viață” - a comentat CTP, la Digi24.

„Ei, cam asta se va întâmpla acum cu toți cei pe care i-ați văzut și i-ați auzit în anul acesta, purtătorii de goarne. Ce-o să mai facă de pildă senatoarea Cascada Urlătoarea, biata de ea? Ce mai spune, ce mai face, ce clădire mai asediază acum din Capitală?”, a adăugat gazetarul.

„Cred că ar trebui - că așa este normal, este vorba despre drepturile omului, trebuie să avem grijă de semenii noștri - ar trebui să se pună la cale un program național de terapie, de psihoterapie pentru toți ăștia cu antimască, anticonspiraționiștii și așa mai departe. Ar trebui să avem grijă de ei, pentru că este un moment greu din punct de vedere psihologic pentru dânșii. Ce să mai vrea acum? Poate masca înapoi...”, a conchis, în notă ironică, CTP.

