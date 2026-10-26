Dan Voiculescu: „Cunosc mulți oameni educați care nu mai cred în nimic”. De ce scrie „Biblia pentru agnostici”

sursa foto: Dan Voiculescu

Profesorul Dan Voiculescu lucrează la „Biblia pentru agnostici”, o carte dedicată celor care caută răspunsuri despre credință, suferință și sensul vieții, fără să renunțe la rațiune. În postarea de pe blog intitulată „De ce scriu Biblia pentru agnostici”, acesta explică motivația unui proiect căruia îi dedică mare parte din timpul său.

„Cunosc mulți oameni educați care nu mai cred în nimic și nici nu mai știu de ce trăiesc. Sunt inteligenți, implicați și acumulează constant informație”, scrie profesorul.

În opinia sa, preocupările profesionale și familiale lasă adesea neacoperită nevoia unui sens spiritual personal. Totodată, oamenilor care au îndoieli le lipsește un spațiu în care să poată pune întrebări despre credință fără să fie ridiculizați sau supuși presiunii de a se converti.

Cartea continuă proiectul online cu aceeași denumire și reunește o analiză, din perspectivă agnostică, a Vechiului și Noului Testament, a scrierilor Sfinților Părinți, a filosofiei stoice și a unor repere sociale contemporane.

Dan Voiculescu leagă această căutare și de transformările produse de tehnologie, în special de inteligența artificială, care schimbă atât societatea, cât și felul în care oamenii își înțeleg propria identitate. În acest context, consideră că nevoia unui sens spiritual devine tot mai puternică.

Volumul se adresează celor care nu au ajuns niciodată la credință sau care s-au îndepărtat de ea, dar continuă să se întrebe de ce suferă, ce lasă în urmă și ce se întâmplă după moarte.

„Nu vreau să convertesc pe nimeni, doar să descopăr dacă drumul credinței poate fi parcurs de un agnostic autentic, fără a renunța la rațiune și la dovezi”, precizează profesorul Dan Voiculescu.