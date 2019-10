NOBEL 2019. Olga Tokarczuk şi Peter Handke primesc Premiul Nobel pentru Literatură pe 2018, respectiv 2019

Olga Tokarczuk. Peter Handke. Ill. Niklas Elmehed. © Nobel Media

PREMIUL NOBEL 2019. Premiul Nobel pentru Literatură a fost decernat joi romancierei poloneze Olga Tokarczuk, pentru ediţia corespunzătoare anului 2018, amânată din cauza unui scandal de agresiune sexuală care a afectat profund Academia Suedeză, instituţia care desemnează câştigătorii, şi scriitorului austriac Peter Handke, pentru anul 2019, conform anunţului făcut Academia Regală de Ştiinţe din Suedia.



PREMIUL NOBEL 2019. Olga Tokarczuk a fost premiată pentru "o imaginaţie narativă care, cu pasiune enciclopedică, reprezintă traversarea hotarelor ca o formă de viaţă'', a declarat secretarul general al Academiei Suedeze, Mats Malm.



PREMIUL NOBEL 2019. Tokarczuk este cea de-a 15-a femeie care primeşte Nobelul pentru Literatură, de la înfiinţarea acesteia, în 1901.



PREMIUL NOBEL 2019. Peter Handke a fost recompensat ''pentru o operă marcantă care, cu ingenuitate lingvistică, a explorat periferia şi specificitatea experienţei umane'', potrivit Academiei Suedeze.



Cei doi scriitori îi urmează în palmaresul Nobel romancierului britanic de origine japoneză Kazuo Ishiguro, autorul ''The Remains of the Day'' (1989), distins cu prestigiosul premiu în 2017.



Tokarczuk (57 de ani), considerată în Polonia drept una dintre cele mai talentate romanciere din generaţia sa, îşi poartă cititorii într-o căutare pe urmele adevărului traversând universuri policrome şi amestecând cu fineţe realul cu metafizicul, notează AFP.



Scriitoarea s-a născut la 29 ianuarie 1962, în oraşul Sulechow, în vestul Poloniei, într-o familie de profesori. După ce studiază psihologia la Universitatea din Varşovia, debutează în ficţiune în 1993 cu ''The Journey of the Book-People'', roman a cărei acţiune este plasată în Franţa şi Spania secolului al XVII-lea, iar personajele se află în căutarea unei cărţi misterioase în Munţi Pirinei.



Adevăratul succes a venit odată cu cel de-al treilea roman al său, ''Primeval and Other Times'' (2010), o saga cu construcţie subtilă cuprinzând povestea mai multor generaţii pe fundalul unui loc mitologic, înţesată în acelaşi timp de detalii realiste şi dinamice.



Operele autoarei poloneze sunt pe lista celor mai bine vândute cărţi în Polonia, traduse în peste 25 de limbi, inclusiv în catalană şi chineză. Multe dintre acestea au fost adaptate pentru scenă sau ecran.



Peter Handke (76 de ani) a publicat peste 80 de volume şi este unul dintre autorii de limbă germană cei mai citiţi şi reprezentaţi pe scenă.



Născut în 1942 în localitatea Griffen din regiunea Carintia în sudul Austriei, Handke este un autor fecund, care luptă împotriva convenţiilor, cu preţul unor polemici violente, în special din cauza luărilor de poziţie pro-sârbe, notează AFP.



A debutat în 1966 cu romanul ''Die Hornissen'', înainte să obţină notorietatea cu ''The Goalie's Anxiety at the Penalty Kick'' (1970), apoi cu ''A Sorrow Beyond Dreams: a life story'', (1972), un emoţionant omagiu dedicat mamei sale.



Nobelul pentru Literatură? ''Ar trebui desfiinţat într-o zi. Este o canonizare falsă'', care ''nu aduce nimic cititorului'', a declarat acesta.



Cu toate acestea, potrivit Academiei Suedeze care l-a sunat joi, a declarat că este foarte fericit şi că va veni cu siguranţă să-şi primească premiul, la ceremonia desfăşurată pe 10 decembrie în Suedia.



Cu excepţia distincţiei acordate în domeniul economiei, premiile Nobel au fost iniţiate de magnatul suedez Alfred Nobel (1833-1896), inventatorul dinamitei, şi sunt decernate începând cu 1901, conform testamentului acestuia.



În domeniul literaturii, Alfred Nobel a încredinţat Academiei Suedeze misiunea de a recompensa în fiecare an "autorul celei mai remarcabile opere literare de inspiraţie idealistă''.



Distincţia pentru Literatură este cea de-a patra anunţată în seria premiilor Nobel, după medicină, fizică şi chimie. Sezonul Nobel 2019 va continua cu decernarea premiului pentru pace, pe 11 octombrie. Premiul Riksbank Sveriges în Ştiinţe Economice în Memoria lui Alfred Nobel va fi anunţat în data de 14 octombrie.



Fiecare premiu este însoţit de un cec în valoare de 9 milioane coroane suedeze (908.000 de dolari americani).



Potrivit tradiţiei, premiile Nobel vor fi înmânate ca în fiecare an în timpul unui banchet oficial ce va avea loc pe 10 decembrie, data la care se comemorează moartea lui Alfred Nobel.



După laureaţii desemnaţi joi, palmaresul Nobelului pentru Literatură numără 116 câştigători dintre care 15 femei. Pe lista scriitoarelor recompensate cu Nobelul pentru Literatură se află: Svetlana Alexievici, Belarus (2015), Alice Munro, Canada, (2013), Herta Muller, Germania (2009), Doris Lessing, Marea Britanie (2007), Elfriede Jelinek, Austria (2004), Wislawa Szymborska, Polonia (1996), Toni Morrison, SUA (1993), Nadine Gordimer, Africa de Sud (1991), Nelly Sachs, Suedia (1996), Gabriela Mistral, Chile (1945), Pearl Buck, SUA (1938), Sigrid Undset, Norvegia (1928), Grazia Deledda, Italia (1926), Selma Lagerlof, Suedia (1909).