Pianista Anna Fedorova, concert dedicat refugiaţilor ucraineni

Aflată pentru prima dată la Târgu-Mureş, pianista Anna Fedorova a cântat pentru pace.

Artista s-a declarat impresionată de susţinerea de care au parte ucrainenii în România.

"Am avut fluturi în stomac în această seară, care a fost una specială. A fost o energie extraordinară de susţinere venită din partea oamenilor, mai ales când s-a interpretat imnul naţional. Am simţit asta şi când am vorbit cu oamenii, şi când am interpretat pe scenă. A fost o seară specială, iar spiritul de solidaritate al oamenilor a fost foarte important pentru mine", spune artista.

Oamenii prezenţi la concert au fost şi ei copleşiţi de emoţii, iar faptul că acest concert a avut un scop caritabil a amplificat această stare emoţională.

Publicul a fost cucerit de sunetele elegante şi melodioase.

Donațiile vor fi gestionate de către crucea roșie română, filiala Mureș. Toţi banii strânşi la acest concert vor fi folosiţi pentru a-i ajuta pe refugiaţii ucrainieni.