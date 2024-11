Realizatoarea TV Iuliana Tudor, decorată de Klaus Iohannis: „Am primit un dar pe care am știut să-l duc mai departe”

Iuliana Tudor a mărturisit că momentul decorării a fost special. FOTO: Facebook/ Iuliana Tudor

Iuliana Tudor a fost decorată cu Ordinul Meritul Cultural în Grad de Cavaler pentru promovarea culturii. Cunoscuta realizatoare de televiziune a primit distincţia chiar în anul în care a împlinit 25 de ani de carieră, în care a promovat folclorul autentic românesc.

După un sfert de secol de activitate, realizatoarea emisiunilor folclorice a primit distincția în semn de apreciere pentru contribuția avută la promovarea valorilor culturii naționale. Cu lacrimi în ochi, Iuliana Tudor a vorbit despre credința sa că în România încă se pot construi lucruri minunate prin cultură.

Iuliana Tudor, realizator TV: „Cred cu tărie că România este atât de frumoasă, încât trebuie s-o aducem pe scenă și în tot ceea ce înseamnă spațiul public cu tot ce are ea mai frumos mult mai des. Mi-e drag de ceea ce fac și cred că această țară are atâtea valori umane, patrimoniu cultural material, imaterial. Despre toate acestea trebuie să vorbim mai des copiilor noștri. Mulțumesc tuturor celor pe care i-am întâlnit: artiști, oameni simpli, profesori, pedagogi. Într-o formă sau alta, cu toții au lăsat o urmă în mine, cea pe care o vedeți astăzi și pentru asta mulțumesc Cerului că am primit un dar pe care am știut să-l duc mai departe.”

Iuliana Tudor a mărturisit că momentul decorării a fost unul cu totul special, deoarece în aceeași zi, în urmă cu un an, își pierdea mama.