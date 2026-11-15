Scriitorul Cornel Constantin Ciomâzgă lansează volumul „Prea grăbiți pentru a trăi”

3 minute de citit Publicat la 14:39 15 Noi 2026 Modificat la 14:40 15 Noi 2026

Scriitorul Cornel Constantin Ciomâzgă va lansa, vineri, 20 noiembrie 2026, ora 18:00, noul volum „Prea grăbiți pentru a trăi”. Evenimentul are loc la Sala Dalles din București, în cadrul unui eveniment organizat de Editura Bookzone.

„Niciodată n-am avut la îndemână atâtea mijloace de a economisi timp. Și niciodată, parcă, nu ne-a lipsit mai mult.

Tehnologiile ne scutesc de efort, distanțele se scurtează, informațiile circulă instantaneu. Și totuși, agenda omului contemporan devine tot mai încărcată, iar timpul câștigat pare să dispară înainte de a apuca să ne bucurăm de el.

Am ajuns să confundăm viața cu ceea ce facem pentru a putea trăi.

De la acest paradox pornește „PREA GRĂBIȚI PENTRU A TRĂI”, noul volum al scriitorului Cornel Constantin Ciomâzgă, care va fi lansat vineri, 20 noiembrie 2026, ora 18:00, la Sala Dalles din București, în cadrul unui eveniment organizat de Editura Bookzone”, se arată în comunicatul de presă.

Lipsa timpului, singura sărăcie pe care o purtăm ca pe o medalie

Eseist, publicist, romancier și profesor de jurnalism, Cornel Constantin Ciomâzgă este autorul unor volume îndrăgite de cititori, precum „Lucrarea”, „Se întorc morții acasă” și „Fericirea altfel”.

„Am făcut din eficiență o virtute, din grabă o obișnuință și din lipsa timpului aproape o dovadă de succes. Ne îndeplinim obligațiile cu o conștiinciozitate exemplară, chiar și atunci când nu ne mai întrebăm cât de importante sunt. Iar urgențele se succed cu asemenea repeziciune, încât rareori mai apucăm să le cercetăm rostul.

Fără să pună la îndoială binefacerile progresului, cartea cercetează o stranie răsturnare de priorități: am ajuns să acordăm atâta atenție mijloacelor de a trăi, încât riscăm să pierdem din vedere viața însăși.

Am o propunere care, în vremurile noastre, ar putea să pară scandaloasă: să nu mai fim atât de ocupați cu cele necesare pentru viață, încât să uităm s-o trăim. Poate că ar merita câte o mică nesupunere: o după-amiază fără bilanț, o întâlnire fără ceas, o bucurie căreia să nu-i cerem să fie utilă”, a transmis autorul.

O conferință în afara convențiilor obișnuite

Lansarea de la Sala Dalles va fi însoțită de o conferință în care Cornel Constantin Ciomâzgă va aborda, prin aforisme, observații și întâmplări, câteva dintre paradoxurile vieții noastre.

De ce ne grăbim să părăsim copilăria, pentru ca mai târziu să tânjim după ea? De ce înțelegem prețul tinereții tocmai când începem să o pierdem? Cum se face că putem vorbi instantaneu cu cineva aflat la celălalt capăt al lumii, dar uneori nu mai găsim drumul către inima celui de lângă noi?

Sunt întrebări care privesc nu doar ritmul vieții, ci și felul în care ne alegem prioritățile, ne păstrăm legăturile cu ceilalți și ne amânăm bucuriile.

Conferința va aduce asemenea teme în fața publicului fără solemnitate inutilă, cu umor, spirit critic și îndrăzneala de a privi altfel chiar și unele dintre cele mai respectabile obișnuințe ale noastre.

„Urgențele au prostul obicei să nu se termine. Iar viața noastră nu poate rămâne la nesfârșit în sala de așteptare. Nu ne trebuie o altă viață. Ne-ar prinde bine să fim ceva mai prezenți în aceasta”, mărturisește scriitorul.

„PREA GRĂBIȚI PENTRU A TRĂI” nu este o carte despre cum să facem mai multe lucruri în timpul pe care îl avem. Este o carte despre cum să nu ne pierdem viața printre lucrurile pe care le facem.

Despre autor

Cornel Constantin Ciomâzgă este scriitor, eseist, publicist și profesor, cu o îndelungată activitate în presa scrisă, radio și televiziune.

A fost redactor-șef și director al unora dintre primele posturi particulare de radio din România anilor ’90, a creat primul format românesc de talk-show, a fost distins cu numeroase premii profesionale și a predat la Facultatea de Jurnalistică.

Este autorul romanelor „Lucrarea”, „Se întorc morții acasă” și „APOCALIPSA. De ce nu”, precum și al volumelor FERICIREA altfel și ELOGII - Imnele Vieții”.

Scrierile lui Cornel Constantin Ciomazga îmbină observația critică asupra lumii cu reflecția asupra condiției umane, preocuparea pentru viața lăuntrică și pentru credință.

Informații despre eveniment

Eveniment: Lansarea volumului „PREA GRĂBIȚI PENTRU A TRĂI” și conferința scriitorului Cornel Constantin Ciomâzgă

Data: Vineri, 20 noiembrie 2026

Ora: 18:00

Locul: Sala Dalles, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 18, București

Organizator: Editura Bookzone

INTRAREA ESTE LIBERĂ.