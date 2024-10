Un băiat de 11 ani din Oradea a fost singurul copil artist român invitat la UNESCO Paris să-şi prezinte 50 de picturi

Tânărul artist şi-a prezentat 50 de picturi realizate în acrilic, tehnica sa preferată. Sursa foto: Agerpres

Dragoş Mihai Dobocan, un tânăr artist, în vârstă de 11 ani din Oradea, a fost invitat să îşi expună lucrările de pictură la sediul UNESCO din Paris, în cadrul unei seri culturale internaţionale intitulate "Arts et traditions du Monde" (Artele şi tradiţiile lumii), pe data de 21 octombrie.

Evenimentul a reunit artişti din întreaga lume, inclusiv din Japonia, China, Franţa, Portugalia, România şi Liban. Dragoş a fost singurul copil invitat să participe, alăturându-se unor artişti consacraţi care au luat parte la această manifestare culturală internaţională", a transmis, într-un comunicat, mama copilului, jurnalista Crina Dobocan.



Potrivit sursei citate, tânărul artist orădean a fost invitat la UNESCO după ce a impresionat publicul şi artiştii prezenţi la Salonul Internaţional de Artă Contemporană "Art - Shopping", desfăşurat între 18 şi 20 octombrie la Carrousel du Louvre din Paris.

Preşedinta Association Internationale de Diplomatie Culturelle - Delegation de Liban, Maria Arouss Achmar, a fost cea care l-a remarcat la Salon şi l-a recomandat conducerii UNESCO Community Association, reprezentată de Marietta Bantchev.



„Dragoş este un artist care a crescut sub aripa unei mame iubitoare, inteligente şi ambiţioase. Este talentat, pasionat de arta sa şi în căutarea constantă a perfecţionării. Asta am observat eu la el. Este al doilea an consecutiv în care îl primesc pe acest artist român în galeria mea în cadrul Salonului Internaţional de Artă Contemporană Art-Shopping, unul dintre cele mai cunoscute din lume, şi chiar sunt foarte mândră de el", a declarat Maria Arouss Achmar, conform comunicatului.

Dragoş a reuşit din nou să atragă atenţia cu lucrările expuse - 50 de picturi realizate în acrilic, tehnica sa preferată.

Pe lângă Dragoş, România a fost reprezentată şi de artistul plastic Daniela Brosset (fostă Maier), o orădeancă stabilită în Franţa, care s-a remarcat în lumea artei din Hexagon şi cea care l-a descoperit pe Dragoş.



Dragoş Mihai Dobocan este elev al Şcolii Gimnaziale "Dacia" din Oradea (clasa a V-a) şi studiază pictura de la vârsta de 5 ani. El a început cursurile de pictură la Atelierul "Mânuţe Fermecate" din Oradea, continuând la Academia de Arte "Marina Căpăţînă" din Bucureşti. În urmă cu doi ani a absolvit cursurile Şcolii de Arte „Francisc Hubic" din Oradea, la clasa profesoarei Florence Sabău.



Dragoş are deja în portofoliu mai multe expoziţii de pictură organizate atât în România, cât şi în străinătate, atrăgând atenţia criticilor şi a publicului prin talentul şi expresivitatea lucrărilor sale.



Deplasarea tânărului artist la Paris a fost susţinută parţial de Fundaţia pentru Comunitate, prin programul Mol România de promovare a talentelor (care sprijină tinerii artişti şi sportivi în demersurile lor - locale, naţionale sau internaţionale).