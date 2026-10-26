Un tablou de Grigorescu este evaluat la doar 3 lei și 50 de bani la Muzeul de Artă din Ploiești. Cum este explicată valoarea

Un tablou de Grigorescu este evaluat la doar 3 lei și 50 de bani la Muzeul de Arta din Ploiești FOTO: TVR Info

Un tablou pictat de Nicolae Grigorescu a fost evaluat la 3 lei și 50 de bani, la Muzeul Județean de Artă din Ploiești. Cazul nu este singular - mai multe opere au fost evaluate greșit - iar conducerea motivează acest lucru prin lipsa fondurilor pentru o evaluare profesională a colecțiilor, relatează TVR Info.

O altă lucrare a lui Grogorescu aflată în patrimoniul aceluiași muzeu a fost estimată la peste 868.00 de lei, evaluarea fiind făcută în 2011.

Pictura lui Nicolae Grigorescu cu valoarea de 3,50 lei, întitulată „Peisaj”, apare într-un raport al Curții de Conturi. Directorul muzeului recunoaște că nu e singura operă cu o valoare de câțiva lei, dar că acesta „este efectul comunismului”.

„Nu e singurul tablou care are valoare de câțiva lei. Este efectul comunismului. În inventar, sumele trecute erau foarte mici și abia după 2000, cand s a adoptat legea patrimoniului, au apărut condiții de evaluare”, a explicat Florin Sicoe, directorul Muzeului Județean de Artă Prahova „Ion Ionescu-Quintus”.

Deși nu are bani de evaluări, muzeul de artă din Ploiești are cel mai modern depozit de păstrare al tablourilor din România, în care se află, printre altele, și tabloul lui Nicolae Grigorescu care este evaluat la suma ridicolă.

Conducerea muzeului susține că veniturile din bilete acoperă cel mult zece la sută din cheltuielile de funcționare și speră să obțină finanțare de la Consiliul Județean.

„Costă o astfel de expertiză între 5 și 10 % din valoarea lucrarilor. La un Grigorescu de 400.000 de euro suma de expertiză este între 20 și 40.000 de euro”, a mai spus directorul Florin Sicoe.

„Ultimele evaluări au fost făcute în 2017, iar acum CJ și UAT- urile nu au avut o perioada bună financiar și ne-am indreptat spre alte probleme, de acceea nu am mai demarat acțiuni de evaluare. Când vom avea buget, vom demara o operațiune de evaluare a tablourilor”, a explicat pentru sursa citată Vlad Dumitrescu, vicepreşedinte al CJ Prahova.