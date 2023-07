Căldura infernală distruge culturile agricole din România. Solariile sunt stropite cu soluții pentru a proteja plantele de soare

Numeroase culturi agricole au fost deja grav afectate de valul de căldură extremă. Din cauza secetei, plantele s-au uscat., iar agricultorii sunt nevoiți să apeleze la soluții inventive pentru a salva ce a mai rămas.

Culturile de legume sunt puternic afectate de canicula extremă. Seceta este una dintre cauzele pentru care plantele se usucă şi devin neproductive.

Unele fructe au fost forțate de condițiile meteo să se coacă prematur, precum câteva culturi de pepeni. Legumele trebuie udate zilnic, dimineața și seara. Uneori sistemul de irigații funcționează și câte trei ore.

În plus, în ceea ce privește solariile, unii agricultori din județul Ilfov le stropesc cu o soluție specială, ori aplică plase pentru a preveni razele violente ale soarelui. O astfel de plasă costă aproximativ 1500 de lei, cheltuială in plus, pe care fermierii o semnalează.

Canicula poate crea și alte probleme precum apariția bolilor la plante şi a dăunătorilor care sunt foarte agresivi la temperaturi ridicate. Nici tratamentele nu dau mereu rezultate.